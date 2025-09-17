SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 60431
Wai Him Leung

IC 28CCY 60431

Wai Him Leung
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
71 (85.54%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (14.46%)
En iyi işlem:
295.47 USD
En kötü işlem:
-589.04 USD
Brüt kâr:
1 155.82 USD (16 358 pips)
Brüt zarar:
-1 199.84 USD (9 533 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (296.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
334.47 USD (11)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
97.21%
Maks. mevduat yükü:
2.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
40 (48.19%)
Satış işlemleri:
43 (51.81%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.53 USD
Ortalama kâr:
16.28 USD
Ortalama zarar:
-99.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 017.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 017.26 USD (3)
Aylık büyüme:
7.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
340.86 USD
Maksimum:
1 017.26 USD (27.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.67% (1 017.26 USD)
Varlığa göre:
1.75% (70.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF 10
AUDCHF 8
EURGBP 7
EURAUD 7
EURCAD 6
GBPUSD 6
USDCAD 5
GBPCAD 5
CADJPY 5
EURNZD 4
AUDCAD 3
CADCHF 3
USDJPY 3
AUDUSD 2
GBPNZD 2
AUDNZD 2
EURCHF 1
USDCHF 1
NZDCAD 1
NZDUSD 1
NZDCHF 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF 67
AUDCHF 20
EURGBP 11
EURAUD 352
EURCAD -915
GBPUSD 46
USDCAD 28
GBPCAD 57
CADJPY 117
EURNZD 44
AUDCAD 6
CADCHF 8
USDJPY 52
AUDUSD 5
GBPNZD 20
AUDNZD 22
EURCHF 0
USDCHF 1
NZDCAD 2
NZDUSD 5
NZDCHF 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF 952
AUDCHF 232
EURGBP 38
EURAUD 1.7K
EURCAD -7.5K
GBPUSD -108
USDCAD 297
GBPCAD 570
CADJPY 2.5K
EURNZD 2.4K
AUDCAD -68
CADCHF 58
USDJPY 2K
AUDUSD 103
GBPNZD 1.3K
AUDNZD 1.5K
EURCHF 3
USDCHF 17
NZDCAD 168
NZDUSD 240
NZDCHF 352
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +295.47 USD
En kötü işlem: -589 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +296.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 017.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 6
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.19 × 16
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 153
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 30
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.77 × 668
ICMarketsSC-Live25
1.14 × 847
ICMarketsSC-Live14
1.22 × 347
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 318
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
1.27 × 113
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
1.56 × 307
Exness-Real17
1.66 × 76
OrbexGlobal-Live
1.88 × 65
ICMarkets-Live22
1.88 × 43
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
49 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 14:35
Share of trading days is too low
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 12:05
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
Kopyala

