Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 60430
Wai Him Leung

IC 28CCY 60430

Wai Him Leung
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
55 (74.32%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (25.68%)
En iyi işlem:
226.54 USD
En kötü işlem:
-461.87 USD
Brüt kâr:
1 015.95 USD (13 840 pips)
Brüt zarar:
-1 245.18 USD (8 880 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (279.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.55 USD (22)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
97.84%
Maks. mevduat yükü:
1.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
41 (55.41%)
Satış işlemleri:
33 (44.59%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-3.10 USD
Ortalama kâr:
18.47 USD
Ortalama zarar:
-65.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 046.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 046.49 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
508.78 USD
Maksimum:
1 046.49 USD (29.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.58% (1 046.49 USD)
Varlığa göre:
1.82% (73.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCHF 9
EURCAD 8
GBPCAD 8
AUDCAD 5
EURAUD 5
GBPUSD 5
GBPCHF 5
CADJPY 5
EURGBP 4
USDCAD 3
USDJPY 3
EURNZD 3
EURCHF 2
AUDUSD 2
GBPNZD 2
USDCHF 1
NZDCAD 1
NZDUSD 1
AUDNZD 1
NZDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCHF 20
EURCAD -557
GBPCAD 185
AUDCAD 14
EURAUD 43
GBPUSD 40
GBPCHF -273
CADJPY 116
EURGBP 6
USDCAD 26
USDJPY 53
EURNZD 36
EURCHF 14
AUDUSD 5
GBPNZD 20
USDCHF 0
NZDCAD 2
NZDUSD 5
AUDNZD 7
NZDCHF 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCHF 240
EURCAD -5.7K
GBPCAD 134
AUDCAD 199
EURAUD 1.7K
GBPUSD -36
GBPCHF -1.1K
CADJPY 2.5K
EURGBP 49
USDCAD 257
USDJPY 2K
EURNZD 1.7K
EURCHF 106
AUDUSD 103
GBPNZD 1.3K
USDCHF 7
NZDCAD 168
NZDUSD 239
AUDNZD 640
NZDCHF 352
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +226.54 USD
En kötü işlem: -462 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +279.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 046.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.19 × 16
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 153
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 30
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.77 × 666
ICMarketsSC-Live25
1.14 × 840
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 317
ICMarketsSC-Live14
1.24 × 341
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
1.27 × 113
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
1.57 × 306
Exness-Real17
1.70 × 74
ICMarkets-Live22
1.88 × 43
OrbexGlobal-Live
1.91 × 64
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
49 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 14:14
Share of trading days is too low
2025.09.18 12:05
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC 28CCY 60430
Ayda 30 USD
-11%
0
0
USD
4.3K
USD
10
100%
74
74%
98%
0.81
-3.10
USD
30%
1:500
