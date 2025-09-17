- Büyüme
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
55 (74.32%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (25.68%)
En iyi işlem:
226.54 USD
En kötü işlem:
-461.87 USD
Brüt kâr:
1 015.95 USD (13 840 pips)
Brüt zarar:
-1 245.18 USD (8 880 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (279.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.55 USD (22)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
97.84%
Maks. mevduat yükü:
1.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
41 (55.41%)
Satış işlemleri:
33 (44.59%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-3.10 USD
Ortalama kâr:
18.47 USD
Ortalama zarar:
-65.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 046.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 046.49 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
508.78 USD
Maksimum:
1 046.49 USD (29.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.58% (1 046.49 USD)
Varlığa göre:
1.82% (73.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|9
|EURCAD
|8
|GBPCAD
|8
|AUDCAD
|5
|EURAUD
|5
|GBPUSD
|5
|GBPCHF
|5
|CADJPY
|5
|EURGBP
|4
|USDCAD
|3
|USDJPY
|3
|EURNZD
|3
|EURCHF
|2
|AUDUSD
|2
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCHF
|20
|EURCAD
|-557
|GBPCAD
|185
|AUDCAD
|14
|EURAUD
|43
|GBPUSD
|40
|GBPCHF
|-273
|CADJPY
|116
|EURGBP
|6
|USDCAD
|26
|USDJPY
|53
|EURNZD
|36
|EURCHF
|14
|AUDUSD
|5
|GBPNZD
|20
|USDCHF
|0
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|5
|AUDNZD
|7
|NZDCHF
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCHF
|240
|EURCAD
|-5.7K
|GBPCAD
|134
|AUDCAD
|199
|EURAUD
|1.7K
|GBPUSD
|-36
|GBPCHF
|-1.1K
|CADJPY
|2.5K
|EURGBP
|49
|USDCAD
|257
|USDJPY
|2K
|EURNZD
|1.7K
|EURCHF
|106
|AUDUSD
|103
|GBPNZD
|1.3K
|USDCHF
|7
|NZDCAD
|168
|NZDUSD
|239
|AUDNZD
|640
|NZDCHF
|352
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +226.54 USD
En kötü işlem: -462 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +279.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 046.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.19 × 16
|
ICMarketsSC-Live02
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
ICMarketsSC-Live27
|0.39 × 153
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 30
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.77 × 666
|
ICMarketsSC-Live25
|1.14 × 840
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 317
|
ICMarketsSC-Live14
|1.24 × 341
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|1.27 × 113
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|1.57 × 306
|
Exness-Real17
|1.70 × 74
|
ICMarkets-Live22
|1.88 × 43
|
OrbexGlobal-Live
|1.91 × 64
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-11%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
10
100%
74
74%
98%
0.81
-3.10
USD
USD
30%
1:500