İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
116 (78.91%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (21.09%)
En iyi işlem:
239.39 USD
En kötü işlem:
-92.88 USD
Brüt kâr:
1 875.35 USD (21 821 pips)
Brüt zarar:
-585.10 USD (5 146 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (322.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
322.00 USD (27)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.42%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
10.80
Alış işlemleri:
80 (54.42%)
Satış işlemleri:
67 (45.58%)
Kâr faktörü:
3.21
Beklenen getiri:
8.78 USD
Ortalama kâr:
16.17 USD
Ortalama zarar:
-18.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-68.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119.49 USD (2)
Aylık büyüme:
8.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.43 USD
Maksimum:
119.49 USD (1.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.95% (119.49 USD)
Varlığa göre:
4.36% (188.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|16
|GBPCAD
|14
|EURUSD
|12
|AUDCHF
|12
|CADCHF
|10
|GBPUSD
|10
|EURGBP
|10
|EURAUD
|9
|AUDCAD
|9
|EURCAD
|8
|AUDUSD
|6
|CADJPY
|5
|USDCAD
|4
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|3
|GBPNZD
|3
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDCHF
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|83
|GBPCAD
|165
|EURUSD
|234
|AUDCHF
|54
|CADCHF
|-101
|GBPUSD
|115
|EURGBP
|44
|EURAUD
|60
|AUDCAD
|34
|EURCAD
|294
|AUDUSD
|26
|CADJPY
|119
|USDCAD
|14
|USDCHF
|10
|EURNZD
|52
|NZDUSD
|-8
|USDJPY
|53
|GBPNZD
|24
|EURCHF
|0
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|6
|NZDCHF
|9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|464
|GBPCAD
|1.6K
|EURUSD
|373
|AUDCHF
|453
|CADCHF
|-879
|GBPUSD
|1.2K
|EURGBP
|338
|EURAUD
|1.4K
|AUDCAD
|248
|EURCAD
|1.1K
|AUDUSD
|-10
|CADJPY
|2.5K
|USDCAD
|194
|USDCHF
|-571
|EURNZD
|3K
|NZDUSD
|460
|USDJPY
|2K
|GBPNZD
|1.6K
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|165
|AUDNZD
|527
|NZDCHF
|390
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +239.39 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +322.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
Exness-Real14
|0.06 × 48
Exness-Real3
|0.18 × 17
ICMarketsSC-Live02
|0.22 × 9
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 30
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
|0.86 × 957
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 1086
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
|1.27 × 380
ICMarketsSC-Live23
|1.28 × 328
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
|1.57 × 345
Exness-Real17
|1.66 × 76
OrbexGlobal-Live
|1.79 × 68
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
40%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
13
100%
147
78%
100%
3.20
8.78
USD
USD
4%
1:500