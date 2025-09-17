SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 60429
Wai Him Leung

IC 28CCY 60429

Wai Him Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
116 (78.91%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (21.09%)
En iyi işlem:
239.39 USD
En kötü işlem:
-92.88 USD
Brüt kâr:
1 875.35 USD (21 821 pips)
Brüt zarar:
-585.10 USD (5 146 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (322.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
322.00 USD (27)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.42%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
10.80
Alış işlemleri:
80 (54.42%)
Satış işlemleri:
67 (45.58%)
Kâr faktörü:
3.21
Beklenen getiri:
8.78 USD
Ortalama kâr:
16.17 USD
Ortalama zarar:
-18.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-68.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119.49 USD (2)
Aylık büyüme:
8.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.43 USD
Maksimum:
119.49 USD (1.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.95% (119.49 USD)
Varlığa göre:
4.36% (188.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF 16
GBPCAD 14
EURUSD 12
AUDCHF 12
CADCHF 10
GBPUSD 10
EURGBP 10
EURAUD 9
AUDCAD 9
EURCAD 8
AUDUSD 6
CADJPY 5
USDCAD 4
USDCHF 4
EURNZD 4
NZDUSD 3
USDJPY 3
GBPNZD 3
EURCHF 2
NZDCAD 1
AUDNZD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF 83
GBPCAD 165
EURUSD 234
AUDCHF 54
CADCHF -101
GBPUSD 115
EURGBP 44
EURAUD 60
AUDCAD 34
EURCAD 294
AUDUSD 26
CADJPY 119
USDCAD 14
USDCHF 10
EURNZD 52
NZDUSD -8
USDJPY 53
GBPNZD 24
EURCHF 0
NZDCAD 2
AUDNZD 6
NZDCHF 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF 464
GBPCAD 1.6K
EURUSD 373
AUDCHF 453
CADCHF -879
GBPUSD 1.2K
EURGBP 338
EURAUD 1.4K
AUDCAD 248
EURCAD 1.1K
AUDUSD -10
CADJPY 2.5K
USDCAD 194
USDCHF -571
EURNZD 3K
NZDUSD 460
USDJPY 2K
GBPNZD 1.6K
EURCHF 2
NZDCAD 165
AUDNZD 527
NZDCHF 390
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +239.39 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +322.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.18 × 17
ICMarketsSC-Live02
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 30
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 957
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 1086
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.27 × 380
ICMarketsSC-Live23
1.28 × 328
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
1.57 × 345
Exness-Real17
1.66 × 76
OrbexGlobal-Live
1.79 × 68
İnceleme yok
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC 28CCY 60429
Ayda 30 USD
40%
0
0
USD
4.3K
USD
13
100%
147
78%
100%
3.20
8.78
USD
4%
1:500
Kopyala

