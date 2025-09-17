- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
22 (46.80%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (53.19%)
En iyi işlem:
7.97 USD
En kötü işlem:
-25.62 USD
Brüt kâr:
49.75 USD (378 323 pips)
Brüt zarar:
-241.10 USD (718 406 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (22.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.15 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.36
Alım-satım etkinliği:
4.04%
Maks. mevduat yükü:
6.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
-0.93
Alış işlemleri:
16 (34.04%)
Satış işlemleri:
31 (65.96%)
Kâr faktörü:
0.21
Beklenen getiri:
-4.07 USD
Ortalama kâr:
2.26 USD
Ortalama zarar:
-9.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-179.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-179.94 USD (11)
Aylık büyüme:
-17.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
204.79 USD
Maksimum:
204.79 USD (68.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.50% (204.79 USD)
Varlığa göre:
8.99% (26.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-191
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-340K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.97 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +22.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -179.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🚀 Crypto Killer – Mastering Breakout Trading
Welcome to Crypto Killer, a revolutionary trading system crafted specifically for BTCUSD.
Our methodology harnesses the power of breakout trading, seamlessly integrating intelligent risk management techniques to maximize potential gains.
⚜️Key Features:
🔰Tailored for BTCUSD’s volatility
🔰Effective even with wider spreads
🔰Fully automated risk management with tight stop-loss 🎯
🔰Hands-free entry and exit points
📊 Performance:
• Access to 3 live signals on MQL5, results available for review
💡 EA is designed for those who seek consistent breakout opportunities while maintaining strict risk control.
