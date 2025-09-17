- Büyüme
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
69 (55.20%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (44.80%)
En iyi işlem:
37.33 USD
En kötü işlem:
-41.47 USD
Brüt kâr:
805.02 USD (80 138 pips)
Brüt zarar:
-580.66 USD (58 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (149.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.46 USD (12)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
49.41%
Maks. mevduat yükü:
19.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
73 (58.40%)
Satış işlemleri:
52 (41.60%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
11.67 USD
Ortalama zarar:
-10.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-75.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.45 USD (10)
Aylık büyüme:
53.12%
Yıllık tahmin:
644.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.89 USD
Maksimum:
146.37 USD (47.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.61% (146.37 USD)
Varlığa göre:
10.41% (35.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|224
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
