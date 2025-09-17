- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
26 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (18.75%)
En iyi işlem:
22.56 AUD
En kötü işlem:
-44.16 AUD
Brüt kâr:
166.42 AUD (5 918 pips)
Brüt zarar:
-159.14 AUD (3 745 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (51.64 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
51.64 AUD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.23%
Maks. mevduat yükü:
36.81%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
22 (68.75%)
Satış işlemleri:
10 (31.25%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.23 AUD
Ortalama kâr:
6.40 AUD
Ortalama zarar:
-26.52 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-44.16 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.16 AUD (1)
Aylık büyüme:
-13.85%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.89 AUD
Maksimum:
79.51 AUD (34.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.56% (79.51 AUD)
Varlığa göre:
12.22% (28.30 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.56 AUD
En kötü işlem: -44 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +51.64 AUD
Maksimum ardışık zarar: -44.16 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
This breakout EA captures strong market moves by placing pending orders above and below a consolidation range. With strict money management, clean logic, and no risky systems like martingale or grid, it is a safe and disciplined breakout trading solution for MetaTrader 5. All trades include a stop loss and take profit
No Martingale
No Grid
No Averaging
No Neural Network / AI
No Hedging
No recovery system
İnceleme yok