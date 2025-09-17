SinyallerBölümler
Elvin Lloyd Villamar Tabios

Gold kryptonite ea

Elvin Lloyd Villamar Tabios
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
26 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (18.75%)
En iyi işlem:
22.56 AUD
En kötü işlem:
-44.16 AUD
Brüt kâr:
166.42 AUD (5 918 pips)
Brüt zarar:
-159.14 AUD (3 745 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (51.64 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
51.64 AUD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.23%
Maks. mevduat yükü:
36.81%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
22 (68.75%)
Satış işlemleri:
10 (31.25%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.23 AUD
Ortalama kâr:
6.40 AUD
Ortalama zarar:
-26.52 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-44.16 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.16 AUD (1)
Aylık büyüme:
-13.85%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.89 AUD
Maksimum:
79.51 AUD (34.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.56% (79.51 AUD)
Varlığa göre:
12.22% (28.30 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 32
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.56 AUD
En kötü işlem: -44 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +51.64 AUD
Maksimum ardışık zarar: -44.16 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 daha fazla...
This breakout EA captures strong market moves by placing pending orders above and below a consolidation range. With strict money management, clean logic, and no risky systems like martingale or grid, it is a safe and disciplined breakout trading solution for MetaTrader 5. All trades include a stop loss and take profit

No Martingale

No Grid

No Averaging

No Neural Network / AI

No Hedging 

No recovery system 

İnceleme yok
2025.10.20 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.20 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 08:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 07:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 13:33
No swaps are charged
2025.10.13 13:33
No swaps are charged
2025.10.13 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 14:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 14:56
Share of trading days is too low
2025.09.17 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 13:41
Share of trading days is too low
