SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DeepScalper2025
Channarong Ponsrila

DeepScalper2025

Channarong Ponsrila
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
362
Kârla kapanan işlemler:
304 (83.97%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (16.02%)
En iyi işlem:
187.31 USD
En kötü işlem:
-71.36 USD
Brüt kâr:
2 752.22 USD (413 866 pips)
Brüt zarar:
-984.42 USD (252 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (166.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.81 USD (3)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
99.36%
Maks. mevduat yükü:
11.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
223
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
12.47
Alış işlemleri:
116 (32.04%)
Satış işlemleri:
246 (67.96%)
Kâr faktörü:
2.80
Beklenen getiri:
4.88 USD
Ortalama kâr:
9.05 USD
Ortalama zarar:
-16.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-141.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-141.80 USD (2)
Aylık büyüme:
16.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
141.80 USD (1.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.12% (141.80 USD)
Varlığa göre:
15.68% (1 984.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 154
USDJPY 70
EURUSD 57
NZDUSD 32
USDCHF 27
USDCAD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 1.1K
USDJPY 169
EURUSD 204
NZDUSD 96
USDCHF 124
USDCAD 57
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 147K
USDJPY 4.9K
EURUSD 3.6K
NZDUSD 3.2K
USDCHF 1.8K
USDCAD 1.7K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +187.31 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +166.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -141.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.00 × 2
FXOpen-Real2
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
137 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 18:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 10:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.