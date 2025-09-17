- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
362
Kârla kapanan işlemler:
304 (83.97%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (16.02%)
En iyi işlem:
187.31 USD
En kötü işlem:
-71.36 USD
Brüt kâr:
2 752.22 USD (413 866 pips)
Brüt zarar:
-984.42 USD (252 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (166.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.81 USD (3)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
99.36%
Maks. mevduat yükü:
11.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
223
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
12.47
Alış işlemleri:
116 (32.04%)
Satış işlemleri:
246 (67.96%)
Kâr faktörü:
2.80
Beklenen getiri:
4.88 USD
Ortalama kâr:
9.05 USD
Ortalama zarar:
-16.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-141.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-141.80 USD (2)
Aylık büyüme:
16.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
141.80 USD (1.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.12% (141.80 USD)
Varlığa göre:
15.68% (1 984.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|154
|USDJPY
|70
|EURUSD
|57
|NZDUSD
|32
|USDCHF
|27
|USDCAD
|22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|1.1K
|USDJPY
|169
|EURUSD
|204
|NZDUSD
|96
|USDCHF
|124
|USDCAD
|57
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|147K
|USDJPY
|4.9K
|EURUSD
|3.6K
|NZDUSD
|3.2K
|USDCHF
|1.8K
|USDCAD
|1.7K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +187.31 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +166.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -141.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
Maxco-Demo
|0.00 × 1
Tickmill-Live05
|0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
Exness-Real16
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
TradersWay-Live
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
FBS-Real-12
|0.00 × 2
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
Exness-Real11
|0.00 × 1
FortFS-Real
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
STForex-Live
|0.00 × 1
Exness-Real3
|0.00 × 4
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
2
100%
362
83%
99%
2.79
4.88
USD
USD
16%
1:500