SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / USTEC
Guang Yong Bian

USTEC

Guang Yong Bian
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
335
Kârla kapanan işlemler:
174 (51.94%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (48.06%)
En iyi işlem:
73.49 USD
En kötü işlem:
-76.90 USD
Brüt kâr:
7 653.26 USD (1 123 090 pips)
Brüt zarar:
-6 973.16 USD (977 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (389.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
389.22 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
65.85%
Maks. mevduat yükü:
6.88%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
173 (51.64%)
Satış işlemleri:
162 (48.36%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
2.03 USD
Ortalama kâr:
43.98 USD
Ortalama zarar:
-43.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-233.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-261.68 USD (6)
Aylık büyüme:
20.32%
Yıllık tahmin:
246.56%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
131.09 USD
Maksimum:
641.99 USD (22.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.99% (641.99 USD)
Varlığa göre:
4.97% (139.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 282
US30 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 787
US30 -106
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 176K
US30 -30K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.49 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +389.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -233.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
27.06 × 1581
ICMarketsSC-MT5
27.63 × 38
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.17 09:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.25% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
USTEC
Ayda 39 USD
34%
0
0
USD
2.7K
USD
25
40%
335
51%
66%
1.09
2.03
USD
23%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.