Tanapisit Tepawarapruek

MINDFUL x FX2TRADE

Tanapisit Tepawarapruek
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -26%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
38 (46.34%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (53.66%)
En iyi işlem:
50.81 USD
En kötü işlem:
-109.11 USD
Brüt kâr:
184.28 USD (94 611 pips)
Brüt zarar:
-257.24 USD (179 617 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (137.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
137.26 USD (30)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
78.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
31 (37.80%)
Satış işlemleri:
51 (62.20%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-0.89 USD
Ortalama kâr:
4.85 USD
Ortalama zarar:
-5.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-218.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.86 USD (22)
Aylık büyüme:
-26.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
104.69 USD
Maksimum:
241.95 USD (55.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.48% (241.95 USD)
Varlığa göre:
51.47% (225.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCADm 20
EURUSDm 15
AUDNZDm 14
GBPCHFm 13
XAUUSDm 9
CADCHFm 7
GBPUSDm 3
BTCUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCADm -42
EURUSDm -3
AUDNZDm -40
GBPCHFm 18
XAUUSDm -9
CADCHFm -4
GBPUSDm 12
BTCUSDm -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCADm -5.3K
EURUSDm 334
AUDNZDm -6.4K
GBPCHFm 1.4K
XAUUSDm -23K
CADCHFm -253
GBPUSDm 1.2K
BTCUSDm -54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.81 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +137.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -218.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 17:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
