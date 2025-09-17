SinyallerBölümler
Tamas Kacz

Neogen

Tamas Kacz
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 53%
TitanFX-MT5-01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
102 (96.22%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (3.77%)
En iyi işlem:
20.40 EUR
En kötü işlem:
-71.47 EUR
Brüt kâr:
352.79 EUR (24 060 pips)
Brüt zarar:
-86.27 EUR (103 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (200.04 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
200.04 EUR (59)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
63.55%
Maks. mevduat yükü:
30.53%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.29
Alış işlemleri:
104 (98.11%)
Satış işlemleri:
2 (1.89%)
Kâr faktörü:
4.09
Beklenen getiri:
2.51 EUR
Ortalama kâr:
3.46 EUR
Ortalama zarar:
-21.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-81.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-81.07 EUR (3)
Aylık büyüme:
53.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
81.07 EUR (11.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.58% (81.07 EUR)
Varlığa göre:
51.72% (347.02 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER40 103
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER40 314
BTCUSD -10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER40 9K
BTCUSD -88K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.40 EUR
En kötü işlem: -71 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 59
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +200.04 EUR
Maksimum ardışık zarar: -81.07 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

No words. No promises. Just precision. My hits light the way. Neogen the Hunter.
2025.09.29 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 10:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 23:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Share of trading days is too low
2025.09.17 07:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 06:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 06:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 05:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
