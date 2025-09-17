- Büyüme
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
36 (73.46%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (26.53%)
En iyi işlem:
15.88 USD
En kötü işlem:
-8.47 USD
Brüt kâr:
141.53 USD (441 890 pips)
Brüt zarar:
-44.48 USD (100 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (32.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.64 USD (9)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
21.80%
Maks. mevduat yükü:
15.18%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
8.23
Alış işlemleri:
35 (71.43%)
Satış işlemleri:
14 (28.57%)
Kâr faktörü:
3.18
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
3.93 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-11.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.79 USD (2)
Aylık büyüme:
48.42%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.79 USD
Maksimum:
11.79 USD (5.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.89% (11.79 USD)
Varlığa göre:
2.88% (7.35 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|BTCUSD
|9
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|66
|BTCUSD
|31
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|64K
|BTCUSD
|277K
|EURUSD
|-222
|GBPUSD
|-107
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
LogicEdge Strategy is a trading approach built on logical analysis and market structure, enabling traders to maintain a clear edge in every decision.
The strategy focuses on identifying the dominant trend and combining it with key price zones (supply & demand, support & resistance) to execute high-probability trades.
