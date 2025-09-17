SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LogicEdge
Le Thanh Dat

LogicEdge

Le Thanh Dat
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
36 (73.46%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (26.53%)
En iyi işlem:
15.88 USD
En kötü işlem:
-8.47 USD
Brüt kâr:
141.53 USD (441 890 pips)
Brüt zarar:
-44.48 USD (100 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (32.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.64 USD (9)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
21.80%
Maks. mevduat yükü:
15.18%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
8.23
Alış işlemleri:
35 (71.43%)
Satış işlemleri:
14 (28.57%)
Kâr faktörü:
3.18
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
3.93 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-11.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.79 USD (2)
Aylık büyüme:
48.42%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.79 USD
Maksimum:
11.79 USD (5.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.89% (11.79 USD)
Varlığa göre:
2.88% (7.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
BTCUSD 9
EURUSD 8
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 66
BTCUSD 31
EURUSD 1
GBPUSD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 64K
BTCUSD 277K
EURUSD -222
GBPUSD -107
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.88 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +32.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
LogicEdge Strategy is a trading approach built on logical analysis and market structure, enabling traders to maintain a clear edge in every decision.
The strategy focuses on identifying the dominant trend and combining it with key price zones (supply & demand, support & resistance) to execute high-probability trades.
İnceleme yok
2025.09.25 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 04:03
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.17 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 04:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LogicEdge
Ayda 30 USD
48%
0
0
USD
298
USD
2
2%
49
73%
22%
3.18
1.98
USD
6%
1:200
Kopyala

