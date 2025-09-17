- Büyüme
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
121 (68.36%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (31.64%)
En iyi işlem:
3.25 USD
En kötü işlem:
-4.69 USD
Brüt kâr:
71.35 USD (71 196 pips)
Brüt zarar:
-123.47 USD (123 407 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (12.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.28 USD (28)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
62.91%
Maks. mevduat yükü:
1.60%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
22 (12.43%)
Satış işlemleri:
155 (87.57%)
Kâr faktörü:
0.58
Beklenen getiri:
-0.29 USD
Ortalama kâr:
0.59 USD
Ortalama zarar:
-2.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-67.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.91 USD (15)
Aylık büyüme:
-6.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.54 USD
Maksimum:
68.95 USD (9.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.10% (68.95 USD)
Varlığa göre:
7.52% (56.90 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 36" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
