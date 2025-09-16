- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
21 (55.26%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (44.74%)
En iyi işlem:
17.17 USD
En kötü işlem:
-20.57 USD
Brüt kâr:
183.87 USD (17 296 pips)
Brüt zarar:
-184.95 USD (17 909 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (183.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
183.87 USD (21)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
209.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
11 (28.95%)
Satış işlemleri:
27 (71.05%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
8.76 USD
Ortalama zarar:
-10.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-184.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-184.95 USD (17)
Aylık büyüme:
-0.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.08 USD
Maksimum:
184.95 USD (41.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.47% (184.95 USD)
Varlığa göre:
88.38% (167.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|17
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|7
|CADJPY
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|-185
|USDJPY
|82
|GBPUSD
|81
|CADJPY
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|-18K
|USDJPY
|10K
|GBPUSD
|4.8K
|CADJPY
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.17 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +183.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -184.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.10 × 305
|
RoboForex-ProCent-5
|0.25 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.26 × 39
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|1.16 × 792
|
RoboForex-Pro-5
|1.66 × 1293
|
RoboForex-Pro-6
|1.95 × 666
|
VantageInternational-Live 9
|2.24 × 99
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
18
USD
USD
4
0%
38
55%
100%
0.99
-0.03
USD
USD
88%
1:500