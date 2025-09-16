SinyallerBölümler
Vytautas Paliokas

Real time return generation

Vytautas Paliokas
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
21 (55.26%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (44.74%)
En iyi işlem:
17.17 USD
En kötü işlem:
-20.57 USD
Brüt kâr:
183.87 USD (17 296 pips)
Brüt zarar:
-184.95 USD (17 909 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (183.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
183.87 USD (21)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
209.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
11 (28.95%)
Satış işlemleri:
27 (71.05%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
8.76 USD
Ortalama zarar:
-10.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-184.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-184.95 USD (17)
Aylık büyüme:
-0.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.08 USD
Maksimum:
184.95 USD (41.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.47% (184.95 USD)
Varlığa göre:
88.38% (167.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 17
USDJPY 10
GBPUSD 7
CADJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -185
USDJPY 82
GBPUSD 81
CADJPY 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -18K
USDJPY 10K
GBPUSD 4.8K
CADJPY 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.17 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +183.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -184.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.10 × 305
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.26 × 39
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.16 × 792
RoboForex-Pro-5
1.66 × 1293
RoboForex-Pro-6
1.95 × 666
VantageInternational-Live 9
2.24 × 99
İnceleme yok
2025.10.02 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 10:09
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 16:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 16:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 16:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 22:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 22:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 22:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
