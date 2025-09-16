Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT4 Real Server 0.10 × 305 RoboForex-ProCent-5 0.25 × 4 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.26 × 39 OctaFX-Real6 0.75 × 20 RoboForex-Pro-4 1.16 × 792 RoboForex-Pro-5 1.66 × 1293 RoboForex-Pro-6 1.95 × 666 VantageInternational-Live 9 2.24 × 99 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya