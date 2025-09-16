- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
282
Kârla kapanan işlemler:
142 (50.35%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (49.65%)
En iyi işlem:
100.90 USD
En kötü işlem:
-198.80 USD
Brüt kâr:
1 859.58 USD (79 025 pips)
Brüt zarar:
-2 190.67 USD (252 879 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (51.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
266.48 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
53.78%
Maks. mevduat yükü:
35.02%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
140
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
212 (75.18%)
Satış işlemleri:
70 (24.82%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-1.17 USD
Ortalama kâr:
13.10 USD
Ortalama zarar:
-15.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-264.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-325.20 USD (3)
Aylık büyüme:
-6.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
987.01 USD
Maksimum:
987.01 USD (19.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.74% (987.01 USD)
Varlığa göre:
6.15% (278.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|274
|BTCUSD
|6
|AUDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-313
|BTCUSD
|-63
|AUDJPY
|45
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.8K
|BTCUSD
|-167K
|AUDJPY
|466
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.90 USD
En kötü işlem: -199 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +51.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -264.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Alpari-MT5
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live
|0.91 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 538
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.90 × 8511
|
Darwinex-Live
|2.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
Coinexx-Live
|3.27 × 11
|
Exness-MT5Real5
|3.32 × 3631
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3442
|
ICMarkets-MT5-2
|3.71 × 1934
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
RealmsTech-Live
|4.60 × 5
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
VantageFX-Live
|6.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
İnceleme yok
