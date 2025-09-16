SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Scalper369
Ibrahim Sameeh Saleem Abdul Rahman

Scalper369

Ibrahim Sameeh Saleem Abdul Rahman
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -47%
AronMarkets-MT5
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 333
Kârla kapanan işlemler:
604 (45.31%)
Zararla kapanan işlemler:
729 (54.69%)
En iyi işlem:
38.25 USD
En kötü işlem:
-51.84 USD
Brüt kâr:
2 517.63 USD (110 416 pips)
Brüt zarar:
-2 515.56 USD (97 609 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (14.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.06 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
11.25%
Maks. mevduat yükü:
173.85%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
283
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
715 (53.64%)
Satış işlemleri:
618 (46.36%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
4.17 USD
Ortalama zarar:
-3.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-164.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-188.97 USD (11)
Aylık büyüme:
-73.88%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
153.87 USD
Maksimum:
371.34 USD (90.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.75% (371.34 USD)
Varlığa göre:
49.98% (20.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 1314
DJIUSD. 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 24
DJIUSD. -22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 13K
DJIUSD. 33
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.25 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +14.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -164.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AronMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I'm scalping based on price action on the 1-5m chart for gold, with specific SL/TP. I won't layer trades, and if you see I have two trades open, each has its own SL/TP and is based on different structures or time frames.

İnceleme yok
2025.10.20 15:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 10:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 10:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 15:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 14:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 12:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 11:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 08:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 17:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 16:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
