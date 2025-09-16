SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICmarketsLiu
Yi Xuan Liu

ICmarketsLiu

Yi Xuan Liu
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -15%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
38 (59.37%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (40.63%)
En iyi işlem:
41.89 USD
En kötü işlem:
-92.86 USD
Brüt kâr:
424.88 USD (23 307 pips)
Brüt zarar:
-454.54 USD (19 939 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (87.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
138.87 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
85.47%
Maks. mevduat yükü:
31.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
27 (42.19%)
Satış işlemleri:
37 (57.81%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.46 USD
Ortalama kâr:
11.18 USD
Ortalama zarar:
-17.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-69.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.86 USD (1)
Aylık büyüme:
-15.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.05 USD
Maksimum:
134.00 USD (47.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.53% (134.00 USD)
Varlığa göre:
31.83% (80.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 8
USDCHF 6
GBPUSD 6
USTEC 6
EURUSD 4
JP225 4
USDSGD 4
USDCAD 3
GBPJPY 3
GBPAUD 3
AUDUSD 2
US2000 2
AUDCAD 2
EURJPY 2
CHFJPY 2
EURGBP 2
USDHKD 1
NZDUSD 1
CADJPY 1
EURCAD 1
EURCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -68
USDCHF 56
GBPUSD 108
USTEC 0
EURUSD -102
JP225 1
USDSGD -18
USDCAD 23
GBPJPY 12
GBPAUD -31
AUDUSD 38
US2000 1
AUDCAD 9
EURJPY 1
CHFJPY -3
EURGBP -11
USDHKD -5
NZDUSD -16
CADJPY 10
EURCAD -28
EURCHF -9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -1.1K
USDCHF 519
GBPUSD 1.3K
USTEC -11
EURUSD -986
JP225 4.7K
USDSGD -176
USDCAD 335
GBPJPY 386
GBPAUD -905
AUDUSD 385
US2000 136
AUDCAD 236
EURJPY 15
CHFJPY -89
EURGBP -144
USDHKD -380
NZDUSD -159
CADJPY 309
EURCAD -781
EURCHF -136
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.89 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +87.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 19
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.26 × 58
ICMarketsSC-Live32
0.27 × 49
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 3244
ICMarketsSC-Live18
0.41 × 442
ICMarketsSC-Live23
0.42 × 65
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 57
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 241
ICMarketsSC-Live19
0.46 × 299
ICMarketsSC-Live08
0.56 × 486
VTMarkets-Live
0.60 × 5
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.81 × 21
TurnkeyGlobal-Demo
0.83 × 24
ICMarketsSC-Live12
0.91 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live07
1.31 × 2859
ICMarketsSC-Live11
1.35 × 1049
ICMarkets-Live06
1.62 × 268
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
ICMarketsSC-Live31
1.96 × 50
72 daha fazla...
1H交易图形。
İnceleme yok
2025.09.16 18:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
