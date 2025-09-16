SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend ww
Yi Jian Feng

Trend ww

Yi Jian Feng
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -18%
Exness-MT5Real5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
972
Kârla kapanan işlemler:
616 (63.37%)
Zararla kapanan işlemler:
356 (36.63%)
En iyi işlem:
632.96 USD
En kötü işlem:
-1 700.68 USD
Brüt kâr:
91 391.62 USD (9 636 479 pips)
Brüt zarar:
-93 171.72 USD (8 462 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (4 648.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 648.08 USD (19)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
67.10%
Maks. mevduat yükü:
7.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
515 (52.98%)
Satış işlemleri:
457 (47.02%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-1.83 USD
Ortalama kâr:
148.36 USD
Ortalama zarar:
-261.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-960.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 279.93 USD (3)
Aylık büyüme:
7.14%
Yıllık tahmin:
86.62%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 943.36 USD
Maksimum:
11 408.00 USD (61.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.75% (11 418.42 USD)
Varlığa göre:
6.57% (567.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDz 468
XAUUSDz 357
USDJPYz 30
US30z 25
USTECz 24
JP225z 21
EURUSDz 19
US500z 19
GBPUSDz 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDz 64
XAUUSDz 582
USDJPYz 567
US30z 512
USTECz -164
JP225z -1.7K
EURUSDz 2.1K
US500z 225
GBPUSDz -3.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDz 1.2M
XAUUSDz 68K
USDJPYz 3.5K
US30z 7.5K
USTECz -67K
JP225z -21K
EURUSDz 2.2K
US500z 2.9K
GBPUSDz -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +632.96 USD
En kötü işlem: -1 701 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4 648.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -960.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trend ww
Ayda 300 USD
-18%
0
0
USD
8.2K
USD
16
96%
972
63%
67%
0.98
-1.83
USD
62%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.