Yi Jian Feng

Trend fcj

Yi Jian Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
939
Kârla kapanan işlemler:
600 (63.89%)
Zararla kapanan işlemler:
339 (36.10%)
En iyi işlem:
957.39 USD
En kötü işlem:
-2 265.98 USD
Brüt kâr:
124 114.81 USD (9 483 090 pips)
Brüt zarar:
-126 273.84 USD (8 104 399 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (7 029.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 029.82 USD (19)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
67.43%
Maks. mevduat yükü:
7.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
497 (52.93%)
Satış işlemleri:
442 (47.07%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-2.30 USD
Ortalama kâr:
206.86 USD
Ortalama zarar:
-372.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 657.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 377.70 USD (5)
Aylık büyüme:
20.32%
Yıllık tahmin:
246.53%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 153.75 USD
Maksimum:
18 083.01 USD (64.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.87% (13 030.27 USD)
Varlığa göre:
7.14% (963.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDz 460
XAUUSDz 349
USDJPYz 30
US30z 24
USTECz 23
US500z 20
EURUSDz 18
GBPUSDz 10
JP225z 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDz -69
XAUUSDz 597
USDJPYz 598
US30z 910
USTECz -746
US500z 126
EURUSDz 3.3K
GBPUSDz -5.1K
JP225z -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDz 1.4M
XAUUSDz 64K
USDJPYz 3.5K
US30z 7.6K
USTECz -69K
US500z -3.1K
EURUSDz 2.4K
GBPUSDz -7.1K
JP225z -12K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +957.39 USD
En kötü işlem: -2 266 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +7 029.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 657.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
A large drawdown may occur on the account again
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.