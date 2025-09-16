SinyallerBölümler
Yi Jian Feng

Trend xj

Yi Jian Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 54%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 016
Kârla kapanan işlemler:
645 (63.48%)
Zararla kapanan işlemler:
371 (36.52%)
En iyi işlem:
4 641.25 USD
En kötü işlem:
-5 786.55 USD
Brüt kâr:
241 035.96 USD (10 465 724 pips)
Brüt zarar:
-246 484.51 USD (8 858 491 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (12 714.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 714.66 USD (19)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
67.45%
Maks. mevduat yükü:
7.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
539 (53.05%)
Satış işlemleri:
477 (46.95%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-5.36 USD
Ortalama kâr:
373.70 USD
Ortalama zarar:
-664.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 492.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 346.58 USD (3)
Aylık büyüme:
22.08%
Yıllık tahmin:
267.95%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 480.41 USD
Maksimum:
31 180.05 USD (110.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.47% (24 332.06 USD)
Varlığa göre:
6.58% (1 641.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDz 502
XAUUSDz 378
USDJPYz 30
US30z 24
USTECz 22
EURUSDz 19
US500z 19
JP225z 13
GBPUSDz 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDz -2.3K
XAUUSDz 1.4K
USDJPYz 694
US30z 1.2K
USTECz 292
EURUSDz 5.5K
US500z 465
JP225z -3.1K
GBPUSDz -9.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDz 1.6M
XAUUSDz 107K
USDJPYz 2.3K
US30z 6.7K
USTECz -40K
EURUSDz 2.3K
US500z 473
JP225z -17K
GBPUSDz -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 641.25 USD
En kötü işlem: -5 787 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +12 714.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 492.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.92% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
A large drawdown may occur on the account again
