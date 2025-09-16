SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend xw
Yi Jian Feng

Trend xw

Yi Jian Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Exness-MT5Real5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
905
Kârla kapanan işlemler:
580 (64.08%)
Zararla kapanan işlemler:
325 (35.91%)
En iyi işlem:
284.78 USD
En kötü işlem:
-776.24 USD
Brüt kâr:
43 029.06 USD (8 886 648 pips)
Brüt zarar:
-42 692.78 USD (7 850 701 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (2 204.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 204.57 USD (19)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
67.22%
Maks. mevduat yükü:
7.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
483 (53.37%)
Satış işlemleri:
422 (46.63%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
74.19 USD
Ortalama zarar:
-131.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 156.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 156.67 USD (8)
Aylık büyüme:
34.28%
Yıllık tahmin:
415.99%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 236.83 USD
Maksimum:
4 818.57 USD (56.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.13% (4 821.51 USD)
Varlığa göre:
6.97% (389.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDz 438
XAUUSDz 341
USDJPYz 33
US30z 23
USTECz 22
US500z 19
EURUSDz 16
GBPUSDz 10
JP225z 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDz -656
XAUUSDz 1.7K
USDJPYz 199
US30z 468
USTECz -127
US500z 27
EURUSDz 1.1K
GBPUSDz -1.8K
JP225z -564
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDz 921K
XAUUSDz 148K
USDJPYz 2.8K
US30z 11K
USTECz -32K
US500z -159
EURUSDz 2.2K
GBPUSDz -5.8K
JP225z -12K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +284.78 USD
En kötü işlem: -776 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 204.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 156.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trend xw
Ayda 3000 USD
7%
0
0
USD
5.3K
USD
15
97%
905
64%
67%
1.00
0.37
USD
56%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.