- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
22 (70.96%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (29.03%)
En iyi işlem:
3.16 USD
En kötü işlem:
-9.00 USD
Brüt kâr:
27.07 USD (2 483 pips)
Brüt zarar:
-32.08 USD (1 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (19.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.83 USD (17)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
23.47%
Maks. mevduat yükü:
232.47%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
16 (51.61%)
Satış işlemleri:
15 (48.39%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.16 USD
Ortalama kâr:
1.23 USD
Ortalama zarar:
-3.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-24.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.72 USD (5)
Aylık büyüme:
-28.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.52 USD
Maksimum:
24.72 USD (87.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.59% (24.70 USD)
Varlığa göre:
60.92% (2.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|839
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.16 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +19.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-50%
0
0
USD
USD
5
USD
USD
6
0%
31
70%
23%
0.84
-0.16
USD
USD
88%
1:500