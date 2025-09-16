SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Grant GOLD EA
Mihaly Kelemen

Grant GOLD EA

Mihaly Kelemen
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 105 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 211%
PUPrime-Live2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
367
Kârla kapanan işlemler:
199 (54.22%)
Zararla kapanan işlemler:
168 (45.78%)
En iyi işlem:
246.69 USD
En kötü işlem:
-65.20 USD
Brüt kâr:
2 268.15 USD (168 079 pips)
Brüt zarar:
-1 561.94 USD (131 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (48.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
522.13 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
46.57%
Maks. mevduat yükü:
74.49%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.02
Alış işlemleri:
260 (70.84%)
Satış işlemleri:
107 (29.16%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
1.92 USD
Ortalama kâr:
11.40 USD
Ortalama zarar:
-9.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-141.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-141.63 USD (11)
Aylık büyüme:
211.08%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.47 USD
Maksimum:
349.91 USD (46.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.91% (349.91 USD)
Varlığa göre:
59.89% (193.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 350
BTCUSD 14
NAS100.s 2
USDJPY.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 698
BTCUSD 16
NAS100.s 2
USDJPY.s -9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 18K
BTCUSD 18K
NAS100.s 875
USDJPY.s -94
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +246.69 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +48.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -141.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 19:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 08:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 08:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 07:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 07:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 07:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 06:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 04:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 03:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 14:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 12:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Grant GOLD EA
Ayda 105 USD
211%
0
0
USD
1K
USD
3
29%
367
54%
47%
1.45
1.92
USD
60%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.