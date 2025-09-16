SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / P Cobra Gold BTC
Ka Wai Chiong

P Cobra Gold BTC

Ka Wai Chiong
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 888 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
376
Kârla kapanan işlemler:
334 (88.82%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (11.17%)
En iyi işlem:
25.48 USD
En kötü işlem:
-12.85 USD
Brüt kâr:
908.14 USD (474 770 pips)
Brüt zarar:
-113.74 USD (367 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
316 (737.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
737.40 USD (316)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
98.94%
Maks. mevduat yükü:
0.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
324
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
12.36
Alış işlemleri:
376 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
7.98
Beklenen getiri:
2.11 USD
Ortalama kâr:
2.72 USD
Ortalama zarar:
-2.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-64.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.26 USD (28)
Aylık büyüme:
4.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
64.26 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.37% (64.26 USD)
Varlığa göre:
6.85% (1 399.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 275
SOLUSD 66
USDJPY 25
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 843
SOLUSD -25
USDJPY -20
BTCUSD -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 87K
SOLUSD -24K
USDJPY -3.1K
BTCUSD 48K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.48 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 316
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +737.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
26.75 × 68
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.20 14:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 00:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 23:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.16 16:26
Share of trading days is too low
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 16:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.16 15:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 15:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 15:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 15:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
