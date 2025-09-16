- Büyüme
İşlemler:
121
Kârla kapanan işlemler:
94 (77.68%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (22.31%)
En iyi işlem:
2.30 USD
En kötü işlem:
-3.15 USD
Brüt kâr:
54.14 USD (54 041 pips)
Brüt zarar:
-25.88 USD (25 868 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (14.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.73 USD (14)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
39.95%
Maks. mevduat yükü:
1.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
2.50
Alış işlemleri:
56 (46.28%)
Satış işlemleri:
65 (53.72%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
0.58 USD
Ortalama zarar:
-0.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.30 USD (4)
Aylık büyüme:
4.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.30 USD (1.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.61% (11.30 USD)
Varlığa göre:
2.51% (17.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDmicro
|28
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDmicro
|28K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.30 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +14.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
- Pending Order
- Locking
- SL each entry
- XM Micro
- Locking
- SL each entry
- XM Micro
