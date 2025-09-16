SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MoinCapital Midnight special
Torben Petersen

MoinCapital Midnight special

Torben Petersen
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
43 (78.18%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (21.82%)
En iyi işlem:
15.07 EUR
En kötü işlem:
-6.39 EUR
Brüt kâr:
203.09 EUR (2 494 pips)
Brüt zarar:
-67.37 EUR (302 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (123.70 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
123.70 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
6.40%
Maks. mevduat yükü:
12.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.53
Alış işlemleri:
42 (76.36%)
Satış işlemleri:
13 (23.64%)
Kâr faktörü:
3.01
Beklenen getiri:
2.47 EUR
Ortalama kâr:
4.72 EUR
Ortalama zarar:
-5.61 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-22.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-22.72 EUR (4)
Aylık büyüme:
9.45%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.32 EUR
Maksimum:
24.54 EUR (2.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.45% (23.74 EUR)
Varlığa göre:
9.78% (160.40 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD+ 13
EURAUD+ 12
USDCHF+ 8
GBPAUD+ 4
AUDUSD+ 4
EURUSD+ 4
USDCAD+ 4
AUDCAD+ 4
EURGBP+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD+ 24
EURAUD+ 76
USDCHF+ -33
GBPAUD+ 5
AUDUSD+ 23
EURUSD+ 27
USDCAD+ 18
AUDCAD+ 1
EURGBP+ 13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD+ 397
EURAUD+ 964
USDCHF+ -148
GBPAUD+ 311
AUDUSD+ 172
EURUSD+ 196
USDCAD+ 192
AUDCAD+ 40
EURGBP+ 68
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.07 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +123.70 EUR
Maksimum ardışık zarar: -22.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 15:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
