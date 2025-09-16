SinyallerBölümler
Siarhei Makhnist

AlphaFeed

0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
27 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (57.14%)
En iyi işlem:
2.70 USD
En kötü işlem:
-3.86 USD
Brüt kâr:
19.19 USD (60 741 pips)
Brüt zarar:
-53.62 USD (72 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.31 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
29 (46.03%)
Satış işlemleri:
34 (53.97%)
Kâr faktörü:
0.36
Beklenen getiri:
-0.55 USD
Ortalama kâr:
0.71 USD
Ortalama zarar:
-1.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-25.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.72 USD (12)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.61 USD
Maksimum:
37.61 USD (7.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.34% (36.35 USD)
Varlığa göre:
0.74% (3.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
INTC.NAS 3
NXST.NAS 2
TSLA.NAS 2
VKTX.NAS 1
WTI.NYSE 1
CBRL.NAS 1
CVE.NYSE 1
CLF.NYSE 1
TOL.NYSE 1
TER.NAS 1
SHAK.NYSE 1
XP.NAS 1
LRCX.NAS 1
NSC.NYSE 1
HPE.NYSE 1
NVDA.NAS 1
NDAQ.NAS 1
MSCI.NYSE 1
MCHP.NAS 1
LYV.NYSE 1
LOW.NYSE 1
LLY.NYSE 1
LHX.NYSE 1
KLAC.NAS 1
JPM.NYSE 1
HSBC.NYSE 1
HII.NYSE 1
HD.NYSE 1
GS.NYSE 1
GOOG.NAS 1
GEO.NYSE 1
GE.NYSE 1
FL.NYSE 1
F.NYSE 1
EQNR.NYSE 1
DEO.NYSE 1
D.NYSE 1
CVX.NYSE 1
CVS.NYSE 1
CMG.NYSE 1
BSX.NYSE 1
BRK-B.NYSE 1
BBD.NYSE 1
BAX.NYSE 1
BA.NYSE 1
AMD.NAS 1
ACM.NYSE 1
AAPL.NAS 1
PANW.NYSE 1
PBR.NYSE 1
SPGI.NYSE 1
TGNA.NYSE 1
TGT.NYSE 1
TJX.NYSE 1
TM.NYSE 1
TTWO.NAS 1
UNH.NYSE 1
UNP.NYSE 1
WBA.NAS 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
INTC.NAS -4
NXST.NAS -2
TSLA.NAS -4
VKTX.NAS -2
WTI.NYSE -3
CBRL.NAS -3
CVE.NYSE -3
CLF.NYSE 0
TOL.NYSE -2
TER.NAS -2
SHAK.NYSE 0
XP.NAS -1
LRCX.NAS -2
NSC.NYSE -2
HPE.NYSE -2
NVDA.NAS -1
NDAQ.NAS 0
MSCI.NYSE -1
MCHP.NAS 2
LYV.NYSE -1
LOW.NYSE 0
LLY.NYSE 1
LHX.NYSE -1
KLAC.NAS 0
JPM.NYSE -1
HSBC.NYSE -1
HII.NYSE -1
HD.NYSE 0
GS.NYSE -2
GOOG.NAS 1
GEO.NYSE -1
GE.NYSE 1
FL.NYSE 1
F.NYSE -1
EQNR.NYSE 1
DEO.NYSE 0
D.NYSE 1
CVX.NYSE 0
CVS.NYSE 0
CMG.NYSE 0
BSX.NYSE 2
BRK-B.NYSE 0
BBD.NYSE -3
BAX.NYSE 0
BA.NYSE 1
AMD.NAS -1
ACM.NYSE 1
AAPL.NAS 0
PANW.NYSE 0
PBR.NYSE 0
SPGI.NYSE 0
TGNA.NYSE 0
TGT.NYSE 1
TJX.NYSE -2
TM.NYSE 1
TTWO.NAS 0
UNH.NYSE 0
UNP.NYSE 0
WBA.NAS 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
INTC.NAS -195
NXST.NAS -9.6K
TSLA.NAS -2.3K
VKTX.NAS -830
WTI.NYSE -80
CBRL.NAS -289
CVE.NYSE -880
CLF.NYSE -40
TOL.NYSE -4.3K
TER.NAS -3.1K
SHAK.NYSE 379
XP.NAS -400
LRCX.NAS -3.6K
NSC.NYSE -10K
HPE.NYSE -910
NVDA.NAS -370
NDAQ.NAS 780
MSCI.NYSE -7.7K
MCHP.NAS 2.7K
LYV.NYSE -4.1K
LOW.NYSE -969
LLY.NYSE 1.1K
LHX.NYSE -3.8K
KLAC.NAS 5.8K
JPM.NYSE -562
HSBC.NYSE -1.4K
HII.NYSE -3.5K
HD.NYSE 118
GS.NYSE -1.5K
GOOG.NAS 574
GEO.NYSE -309
GE.NYSE 31K
FL.NYSE 629
F.NYSE -189
EQNR.NYSE 610
DEO.NYSE 9
D.NYSE 810
CVX.NYSE 83
CVS.NYSE 28
CMG.NYSE 450
BSX.NYSE 3.2K
BRK-B.NYSE -298
BBD.NYSE -110
BAX.NYSE -80
BA.NYSE 3K
AMD.NAS -3.1K
ACM.NYSE 2.6K
AAPL.NAS 1.7K
PANW.NYSE 1.4K
PBR.NYSE -19
SPGI.NYSE 1K
TGNA.NYSE -50
TGT.NYSE 1.4K
TJX.NYSE -7.7K
TM.NYSE 256
TTWO.NAS -221
UNH.NYSE 256
UNP.NYSE 269
WBA.NAS 8
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.70 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +4.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 14:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 14:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AlphaFeed
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
461
USD
1
26%
63
42%
100%
0.35
-0.55
USD
7%
1:500
