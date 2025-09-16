- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
90 (72.00%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (28.00%)
En iyi işlem:
13.28 EUR
En kötü işlem:
-20.57 EUR
Brüt kâr:
447.84 EUR (99 768 pips)
Brüt zarar:
-472.96 EUR (95 276 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (69.13 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
69.13 EUR (15)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
13.07%
Maks. mevduat yükü:
11.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
76 (60.80%)
Satış işlemleri:
49 (39.20%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.20 EUR
Ortalama kâr:
4.98 EUR
Ortalama zarar:
-13.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-40.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-40.83 EUR (3)
Aylık büyüme:
-2.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.83 EUR
Maksimum:
122.97 EUR (11.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.23% (122.97 EUR)
Varlığa göre:
1.96% (20.91 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|50
|XAUUSDx
|32
|GER40
|26
|JPN225
|17
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|-45
|XAUUSDx
|-4
|GER40
|10
|JPN225
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|-14K
|XAUUSDx
|287
|GER40
|1.3K
|JPN225
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.28 EUR
En kötü işlem: -21 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +69.13 EUR
Maksimum ardışık zarar: -40.83 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
testing forward
İnceleme yok