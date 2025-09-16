SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DonkeyMA
Giuseppe Spoto

DonkeyMA

Giuseppe Spoto
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
90 (72.00%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (28.00%)
En iyi işlem:
13.28 EUR
En kötü işlem:
-20.57 EUR
Brüt kâr:
447.84 EUR (99 768 pips)
Brüt zarar:
-472.96 EUR (95 276 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (69.13 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
69.13 EUR (15)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
13.07%
Maks. mevduat yükü:
11.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
76 (60.80%)
Satış işlemleri:
49 (39.20%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.20 EUR
Ortalama kâr:
4.98 EUR
Ortalama zarar:
-13.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-40.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-40.83 EUR (3)
Aylık büyüme:
-2.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.83 EUR
Maksimum:
122.97 EUR (11.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.23% (122.97 EUR)
Varlığa göre:
1.96% (20.91 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 50
XAUUSDx 32
GER40 26
JPN225 17
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 -45
XAUUSDx -4
GER40 10
JPN225 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 -14K
XAUUSDx 287
GER40 1.3K
JPN225 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.28 EUR
En kötü işlem: -21 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +69.13 EUR
Maksimum ardışık zarar: -40.83 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

testing forward
İnceleme yok
2025.09.18 08:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 11:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 13:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.16 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 13:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
