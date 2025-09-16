- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
290
Kârla kapanan işlemler:
187 (64.48%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (35.52%)
En iyi işlem:
61.00 USD
En kötü işlem:
-131.97 USD
Brüt kâr:
1 925.75 USD (14 315 pips)
Brüt zarar:
-2 012.18 USD (13 348 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (218.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
218.66 USD (26)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
5.79%
Maks. mevduat yükü:
144.31%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
152 (52.41%)
Satış işlemleri:
138 (47.59%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.30 USD
Ortalama kâr:
10.30 USD
Ortalama zarar:
-19.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-417.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-721.91 USD (9)
Aylık büyüme:
-16.52%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
316.35 USD
Maksimum:
721.91 USD (44.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.14% (721.91 USD)
Varlığa göre:
55.05% (900.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCADb
|31
|USDCHFb
|30
|AUDNZDb
|28
|EURCADb
|24
|GBPNZDb
|23
|AUDCADb
|22
|EURJPYb
|19
|GBPUSDb
|13
|CADCHFb
|12
|USDJPYb
|12
|NZDUSDb
|11
|EURNZDb
|11
|USDCADb
|9
|AUDUSDb
|7
|AUDCHFb
|7
|AUDJPYb
|7
|CHFJPYb
|6
|CADJPYb
|5
|GBPJPYb
|5
|NZDCHFb
|4
|GBPCADb
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCADb
|75
|USDCHFb
|-2
|AUDNZDb
|-85
|EURCADb
|-626
|GBPNZDb
|17
|AUDCADb
|-43
|EURJPYb
|80
|GBPUSDb
|114
|CADCHFb
|6
|USDJPYb
|65
|NZDUSDb
|29
|EURNZDb
|44
|USDCADb
|41
|AUDUSDb
|36
|AUDCHFb
|26
|AUDJPYb
|-8
|CHFJPYb
|49
|CADJPYb
|24
|GBPJPYb
|34
|NZDCHFb
|6
|GBPCADb
|31
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCADb
|1.1K
|USDCHFb
|-620
|AUDNZDb
|-1.3K
|EURCADb
|-801
|GBPNZDb
|5
|AUDCADb
|-154
|EURJPYb
|375
|GBPUSDb
|292
|CADCHFb
|74
|USDJPYb
|280
|NZDUSDb
|13
|EURNZDb
|155
|USDCADb
|173
|AUDUSDb
|104
|AUDCHFb
|65
|AUDJPYb
|26
|CHFJPYb
|665
|CADJPYb
|322
|GBPJPYb
|132
|NZDCHFb
|44
|GBPCADb
|110
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +61.00 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +218.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -417.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
