Maxim Kuzmenko

Copy

Maxim Kuzmenko
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -9%
AMarkets-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
290
Kârla kapanan işlemler:
187 (64.48%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (35.52%)
En iyi işlem:
61.00 USD
En kötü işlem:
-131.97 USD
Brüt kâr:
1 925.75 USD (14 315 pips)
Brüt zarar:
-2 012.18 USD (13 348 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (218.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
218.66 USD (26)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
5.79%
Maks. mevduat yükü:
144.31%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
152 (52.41%)
Satış işlemleri:
138 (47.59%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.30 USD
Ortalama kâr:
10.30 USD
Ortalama zarar:
-19.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-417.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-721.91 USD (9)
Aylık büyüme:
-16.52%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
316.35 USD
Maksimum:
721.91 USD (44.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.14% (721.91 USD)
Varlığa göre:
55.05% (900.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCADb 31
USDCHFb 30
AUDNZDb 28
EURCADb 24
GBPNZDb 23
AUDCADb 22
EURJPYb 19
GBPUSDb 13
CADCHFb 12
USDJPYb 12
NZDUSDb 11
EURNZDb 11
USDCADb 9
AUDUSDb 7
AUDCHFb 7
AUDJPYb 7
CHFJPYb 6
CADJPYb 5
GBPJPYb 5
NZDCHFb 4
GBPCADb 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCADb 75
USDCHFb -2
AUDNZDb -85
EURCADb -626
GBPNZDb 17
AUDCADb -43
EURJPYb 80
GBPUSDb 114
CADCHFb 6
USDJPYb 65
NZDUSDb 29
EURNZDb 44
USDCADb 41
AUDUSDb 36
AUDCHFb 26
AUDJPYb -8
CHFJPYb 49
CADJPYb 24
GBPJPYb 34
NZDCHFb 6
GBPCADb 31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCADb 1.1K
USDCHFb -620
AUDNZDb -1.3K
EURCADb -801
GBPNZDb 5
AUDCADb -154
EURJPYb 375
GBPUSDb 292
CADCHFb 74
USDJPYb 280
NZDUSDb 13
EURNZDb 155
USDCADb 173
AUDUSDb 104
AUDCHFb 65
AUDJPYb 26
CHFJPYb 665
CADJPYb 322
GBPJPYb 132
NZDCHFb 44
GBPCADb 110
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.00 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +218.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -417.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.22 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 21:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 21:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 20:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
