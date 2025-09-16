- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
75 (52.08%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (47.92%)
En iyi işlem:
82.82 USD
En kötü işlem:
-43.78 USD
Brüt kâr:
1 513.83 USD (30 430 pips)
Brüt zarar:
-1 603.85 USD (31 015 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (241.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.96 USD (13)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
9.10%
Maks. mevduat yükü:
31.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
65 (45.14%)
Satış işlemleri:
79 (54.86%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.63 USD
Ortalama kâr:
20.18 USD
Ortalama zarar:
-23.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-206.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-206.54 USD (8)
Aylık büyüme:
-27.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
258.53 USD
Maksimum:
321.04 USD (47.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.75% (320.68 USD)
Varlığa göre:
13.04% (62.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-90
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-585
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +82.82 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +241.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -206.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-28%
0
0
USD
USD
319
USD
USD
5
0%
144
52%
9%
0.94
-0.63
USD
USD
48%
1:500