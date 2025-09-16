SinyallerBölümler
Chandra Tommy

Ctom

Chandra Tommy
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -28%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
75 (52.08%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (47.92%)
En iyi işlem:
82.82 USD
En kötü işlem:
-43.78 USD
Brüt kâr:
1 513.83 USD (30 430 pips)
Brüt zarar:
-1 603.85 USD (31 015 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (241.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.96 USD (13)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
9.10%
Maks. mevduat yükü:
31.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
65 (45.14%)
Satış işlemleri:
79 (54.86%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.63 USD
Ortalama kâr:
20.18 USD
Ortalama zarar:
-23.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-206.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-206.54 USD (8)
Aylık büyüme:
-27.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
258.53 USD
Maksimum:
321.04 USD (47.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.75% (320.68 USD)
Varlığa göre:
13.04% (62.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 144
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -90
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -585
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +82.82 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +241.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -206.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 12:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 12:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ctom
Ayda 30 USD
-28%
0
0
USD
319
USD
5
0%
144
52%
9%
0.94
-0.63
USD
48%
1:500
