SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Sas
Imre Sas

Sas

Imre Sas
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -52%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
87 (82.07%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (17.92%)
En iyi işlem:
2.56 EUR
En kötü işlem:
-26.13 EUR
Brüt kâr:
14.43 EUR (7 606 pips)
Brüt zarar:
-32.66 EUR (14 201 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (9.67 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
9.67 EUR (27)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
7.90%
Maks. mevduat yükü:
197.34%
En son işlem:
26 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
57 (53.77%)
Satış işlemleri:
49 (46.23%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-0.17 EUR
Ortalama kâr:
0.17 EUR
Ortalama zarar:
-1.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-26.34 EUR (2)
Aylık büyüme:
-57.67%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.23 EUR
Maksimum:
26.34 EUR (61.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.20% (26.34 EUR)
Varlığa göre:
60.85% (26.19 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XRPUSD 45
EURUSD 29
AUDUSD 15
XTZUSD 9
DOTUSD 3
AUDJPY 2
KSMUSD 1
ADAUSD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XRPUSD 0
EURUSD -19
AUDUSD -1
XTZUSD 0
DOTUSD 0
AUDJPY 0
KSMUSD 0
ADAUSD 0
AUDCHF 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XRPUSD 772
EURUSD -1.9K
AUDUSD -116
XTZUSD -4.6K
DOTUSD -130
AUDJPY -48
KSMUSD 0
ADAUSD -1.1K
AUDCHF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.56 EUR
En kötü işlem: -26 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.67 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.91 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.40 × 73
FusionMarkets-Live
0.68 × 56
RoboForex-ECN
0.69 × 556
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 96
FPMarketsSC-Live
0.83 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.94 × 79
Exness-MT5Real12
1.00 × 2
TitanFX-MT5-01
1.21 × 62
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.57 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 139
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.98 × 96
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
Exness-MT5Real15
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 643
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live
2.18 × 233
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
VantageInternational-Live 4
2.46 × 13
Exness-MT5Real39
2.50 × 2
Bybit-Live
2.50 × 2
78 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.13 11:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 11:02
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
