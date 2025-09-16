- Büyüme
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
87 (82.07%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (17.92%)
En iyi işlem:
2.56 EUR
En kötü işlem:
-26.13 EUR
Brüt kâr:
14.43 EUR (7 606 pips)
Brüt zarar:
-32.66 EUR (14 201 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (9.67 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
9.67 EUR (27)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
7.90%
Maks. mevduat yükü:
197.34%
En son işlem:
26 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
57 (53.77%)
Satış işlemleri:
49 (46.23%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-0.17 EUR
Ortalama kâr:
0.17 EUR
Ortalama zarar:
-1.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-26.34 EUR (2)
Aylık büyüme:
-57.67%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.23 EUR
Maksimum:
26.34 EUR (61.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.20% (26.34 EUR)
Varlığa göre:
60.85% (26.19 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|45
|EURUSD
|29
|AUDUSD
|15
|XTZUSD
|9
|DOTUSD
|3
|AUDJPY
|2
|KSMUSD
|1
|ADAUSD
|1
|AUDCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XRPUSD
|0
|EURUSD
|-19
|AUDUSD
|-1
|XTZUSD
|0
|DOTUSD
|0
|AUDJPY
|0
|KSMUSD
|0
|ADAUSD
|0
|AUDCHF
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XRPUSD
|772
|EURUSD
|-1.9K
|AUDUSD
|-116
|XTZUSD
|-4.6K
|DOTUSD
|-130
|AUDJPY
|-48
|KSMUSD
|0
|ADAUSD
|-1.1K
|AUDCHF
|9
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.56 EUR
En kötü işlem: -26 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.67 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.91 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
