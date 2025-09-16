- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
47 (83.92%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (16.07%)
En iyi işlem:
3.96 USD
En kötü işlem:
-2.63 USD
Brüt kâr:
46.96 USD (6 782 pips)
Brüt zarar:
-7.68 USD (1 079 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (22.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.29 USD (31)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
99.50%
Maks. mevduat yükü:
47.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.19
Alış işlemleri:
31 (55.36%)
Satış işlemleri:
25 (44.64%)
Kâr faktörü:
6.11
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
1.00 USD
Ortalama zarar:
-0.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.51 USD (2)
Aylık büyüme:
7.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.51 USD (0.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.66% (3.51 USD)
Varlığa göre:
53.48% (288.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.sv
|31
|NZDCAD.sv
|15
|AUDNZD.sv
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.sv
|23
|NZDCAD.sv
|11
|AUDNZD.sv
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.sv
|3.1K
|NZDCAD.sv
|1.5K
|AUDNZD.sv
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.96 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok