SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SlowLiving
Memet Nuryaman

SlowLiving

Memet Nuryaman
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 8%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
47 (83.92%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (16.07%)
En iyi işlem:
3.96 USD
En kötü işlem:
-2.63 USD
Brüt kâr:
46.96 USD (6 782 pips)
Brüt zarar:
-7.68 USD (1 079 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (22.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.29 USD (31)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
99.50%
Maks. mevduat yükü:
47.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.19
Alış işlemleri:
31 (55.36%)
Satış işlemleri:
25 (44.64%)
Kâr faktörü:
6.11
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
1.00 USD
Ortalama zarar:
-0.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.51 USD (2)
Aylık büyüme:
7.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.51 USD (0.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.66% (3.51 USD)
Varlığa göre:
53.48% (288.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.sv 31
NZDCAD.sv 15
AUDNZD.sv 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.sv 23
NZDCAD.sv 11
AUDNZD.sv 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.sv 3.1K
NZDCAD.sv 1.5K
AUDNZD.sv 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.96 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 04:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 23:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 02:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 20:38
Share of trading days is too low
2025.09.16 20:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 19:38
Share of trading days is too low
2025.09.16 19:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 10:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 10:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 10:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 10:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 10:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol