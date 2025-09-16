- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
42 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (17.65%)
En iyi işlem:
3.67 USD
En kötü işlem:
-5.59 USD
Brüt kâr:
25.55 USD (3 931 pips)
Brüt zarar:
-12.61 USD (1 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (7.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.22 USD (18)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
20.09%
Maks. mevduat yükü:
100.78%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.98
Alış işlemleri:
32 (62.75%)
Satış işlemleri:
19 (37.25%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
0.61 USD
Ortalama zarar:
-1.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.59 USD (1)
Aylık büyüme:
10.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
6.54 USD (5.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.14% (6.51 USD)
Varlığa göre:
4.75% (5.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|XAUUSD
|19
|GBPUSD
|10
|US500
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|0
|US500
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|439
|XAUUSD
|1K
|GBPUSD
|46
|US500
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.67 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
TickmillEU-Live
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 174
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
FusionMarkets-Live
|1.26 × 155
