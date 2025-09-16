Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AltairInc-Live 0.00 × 1 GMI-Live12 0.00 × 6 XMGlobal-Real 15 0.00 × 3 QuantixFS-Live2 0.00 × 1 Exness-Real30 0.00 × 1 FOXMarkets-Live 0.00 × 1 BDSwissSC-Real01 0.00 × 5 BenchMark-Real 0.00 × 2 AlgoGlobal-Real 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 2 EquitiGroup-Live 2 0.00 × 16 USGFX-Live2 0.00 × 7 Tickmill-Live02 0.00 × 7 Exness-Real14 0.00 × 1 OANDA-v20 Live 0.00 × 5 Just2Trade-Real2 0.00 × 6 VantageInternational-Live 16 0.00 × 2 ICMarkets-Live07 0.00 × 3 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 XMGlobal-Real 22 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 29 Axi-US02-Live 0.00 × 9 ForexChief-Demo 0.00 × 3 Exness-Real20 0.00 × 17 513 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya