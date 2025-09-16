- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
78 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (33.33%)
En iyi işlem:
61.50 USD
En kötü işlem:
-57.68 USD
Brüt kâr:
922.92 USD (259 437 pips)
Brüt zarar:
-585.07 USD (101 844 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (100.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
137.62 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
14.02%
Maks. mevduat yükü:
141.18%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
53 (45.30%)
Satış işlemleri:
64 (54.70%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
2.89 USD
Ortalama kâr:
11.83 USD
Ortalama zarar:
-15.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-136.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.17 USD (4)
Aylık büyüme:
33.55%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.32 USD
Maksimum:
159.09 USD (38.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.07% (70.05 USD)
Varlığa göre:
34.53% (62.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|3
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|295
|EURUSD
|6
|BTCUSD
|38
|AUDUSD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|66K
|EURUSD
|60
|BTCUSD
|92K
|AUDUSD
|-15
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +61.50 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +100.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -136.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
USGFX-Live2
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 9
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 3
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
Hành trình hưu trí
İnceleme yok
