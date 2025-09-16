SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Economic news and market patterns
Marek Pawel Szczesny

Economic news and market patterns

Marek Pawel Szczesny
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
25 (49.01%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (50.98%)
En iyi işlem:
39.22 PLN
En kötü işlem:
-50.88 PLN
Brüt kâr:
206.62 PLN (1 320 pips)
Brüt zarar:
-431.56 PLN (2 856 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (146.76 PLN)
Maksimum ardışık kâr:
146.76 PLN (8)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
10.71%
Maks. mevduat yükü:
50.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
27 (52.94%)
Satış işlemleri:
24 (47.06%)
Kâr faktörü:
0.48
Beklenen getiri:
-4.41 PLN
Ortalama kâr:
8.26 PLN
Ortalama zarar:
-16.60 PLN
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-133.62 PLN)
Maksimum ardışık zarar:
-133.62 PLN (6)
Aylık büyüme:
-3.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
255.75 PLN
Maksimum:
255.75 PLN (3.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.55% (255.75 PLN)
Varlığa göre:
0.81% (57.76 PLN)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.pro 27
USDCAD.pro 10
USDJPY.pro 5
GBPUSD.pro 3
NZDUSD.pro 2
GBPAUD.pro 2
EURAUD.pro 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.pro -13
USDCAD.pro -48
USDJPY.pro -6
GBPUSD.pro -13
NZDUSD.pro 1
GBPAUD.pro -10
EURAUD.pro 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.pro -249
USDCAD.pro -982
USDJPY.pro -125
GBPUSD.pro -270
NZDUSD.pro 9
GBPAUD.pro -366
EURAUD.pro 447
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.22 PLN
En kötü işlem: -51 PLN
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +146.76 PLN
Maksimum ardışık zarar: -133.62 PLN

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDATMS-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.19 01:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
