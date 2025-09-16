- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
89 (55.97%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (44.03%)
En iyi işlem:
157.52 EUR
En kötü işlem:
-267.40 EUR
Brüt kâr:
1 949.38 EUR (930 071 pips)
Brüt zarar:
-1 447.15 EUR (490 880 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (109.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
177.62 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
82.99%
Maks. mevduat yükü:
95.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.72
Alış işlemleri:
112 (70.44%)
Satış işlemleri:
47 (29.56%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
3.16 EUR
Ortalama kâr:
21.90 EUR
Ortalama zarar:
-20.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-102.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-277.21 EUR (2)
Aylık büyüme:
11.08%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
112.94 EUR
Maksimum:
292.18 EUR (18.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.83% (292.18 EUR)
Varlığa göre:
16.38% (439.34 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|37
|EURSGD
|31
|XAUUSD
|31
|JP225
|24
|DE40
|18
|GBPJPY
|16
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|378
|EURSGD
|-57
|XAUUSD
|72
|JP225
|131
|DE40
|72
|GBPJPY
|-23
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|81K
|EURSGD
|-891
|XAUUSD
|5K
|JP225
|332K
|DE40
|24K
|GBPJPY
|-902
|EURUSD
|-29
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +157.52 EUR
En kötü işlem: -267 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +109.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -102.89 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 18
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 18
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.85 × 185
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 62
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
RoboForex-ECN
|2.45 × 2191
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.99 × 173
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|3.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|3.00 × 1
