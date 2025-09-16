SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EXCEL SYSTEM
Manuel Perini

EXCEL SYSTEM

Manuel Perini
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
89 (55.97%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (44.03%)
En iyi işlem:
157.52 EUR
En kötü işlem:
-267.40 EUR
Brüt kâr:
1 949.38 EUR (930 071 pips)
Brüt zarar:
-1 447.15 EUR (490 880 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (109.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
177.62 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
82.99%
Maks. mevduat yükü:
95.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.72
Alış işlemleri:
112 (70.44%)
Satış işlemleri:
47 (29.56%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
3.16 EUR
Ortalama kâr:
21.90 EUR
Ortalama zarar:
-20.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-102.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-277.21 EUR (2)
Aylık büyüme:
11.08%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
112.94 EUR
Maksimum:
292.18 EUR (18.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.83% (292.18 EUR)
Varlığa göre:
16.38% (439.34 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 37
EURSGD 31
XAUUSD 31
JP225 24
DE40 18
GBPJPY 16
EURUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 378
EURSGD -57
XAUUSD 72
JP225 131
DE40 72
GBPJPY -23
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 81K
EURSGD -891
XAUUSD 5K
JP225 332K
DE40 24K
GBPJPY -902
EURUSD -29
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +157.52 EUR
En kötü işlem: -267 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +109.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -102.89 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FusionMarkets-Live
0.61 × 18
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 18
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
DooTechnology-Live
1.69 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.85 × 185
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 62
Darwinex-Live
2.24 × 34
RoboForex-ECN
2.45 × 2191
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
2.99 × 173
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
Exness-MT5Real38
3.00 × 1
OneRoyal-Server
3.00 × 1
66 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 21:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 20:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 19:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
