Sinyaller / Cuanin AUDCAD 1
Ne yazık ki, Cuanin AUDCAD 1 sinyali devre dışı ve kullanılamıyor
Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Yusuf Al Rasyid Dahlan kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 5%
- Aboneler
- 0
- Haftalar
- 9
- İşlemler
- 52
- Kazanç
- 69%
- Kâr faktörü
- 1.88
- Maks. düşüş
- 14%
- Büyüme
- 9%
- Aboneler
- 0
- Haftalar
- 1
- İşlemler
- 22
- Kazanç
- 54%
- Kâr faktörü
- 1.19
- Maks. düşüş
- 44%
- Büyüme
- 9%
- Aboneler
- 0
- Haftalar
- 3
- İşlemler
- 20
- Kazanç
- 85%
- Kâr faktörü
- 271.72
- Maks. düşüş
- 1%
- Büyüme
- 9%
- Aboneler
- 0
- Haftalar
- 3
- İşlemler
- 21
- Kazanç
- 85%
- Kâr faktörü
- 55.20
- Maks. düşüş
- 1%
- Büyüme
- 9%
- Aboneler
- 0
- Haftalar
- 12
- İşlemler
- 142
- Kazanç
- 51%
- Kâr faktörü
- 1.07
- Maks. düşüş
- 42%
- Büyüme
- 87%
- Aboneler
- 0
- Haftalar
- 57
- İşlemler
- 412
- Kazanç
- 50%
- Kâr faktörü
- 1.09
- Maks. düşüş
- 65%
- Büyüme
- 68%
- Aboneler
- 0
- Haftalar
- 51
- İşlemler
- 409
- Kazanç
- 50%
- Kâr faktörü
- 1.10
- Maks. düşüş
- 60%
Veya diğer MetaTrader 5 sinyalleri arasından seçim yapın:
- Büyüme
- 4 968%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 229
- İşlemler
- 1354
- Kazanç
- 75%
- Kâr faktörü
- 1.86
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 361%
- Aboneler
- 29
- Haftalar
- 120
- İşlemler
- 983
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 1.56
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 2 686%
- Aboneler
- 6
- Haftalar
- 38
- İşlemler
- 1824
- Kazanç
- 51%
- Kâr faktörü
- 1.75
- Maks. düşüş
- 46%
- Büyüme
- 141%
- Aboneler
- 24
- Haftalar
- 49
- İşlemler
- 166
- Kazanç
- 84%
- Kâr faktörü
- 1.50
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 412%
- Aboneler
- 111
- Haftalar
- 56
- İşlemler
- 440
- Kazanç
- 87%
- Kâr faktörü
- 2.32
- Maks. düşüş
- 39%
- Büyüme
- 5 655%
- Aboneler
- 15
- Haftalar
- 223
- İşlemler
- 14267
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 1.58
- Maks. düşüş
- 54%
- Büyüme
- 1 535%
- Aboneler
- 72
- Haftalar
- 204
- İşlemler
- 5452
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.67
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 1 454%
- Aboneler
- 80
- Haftalar
- 84
- İşlemler
- 1247
- Kazanç
- 80%
- Kâr faktörü
- 3.30
- Maks. düşüş
- 32%
- Büyüme
- 304%
- Aboneler
- 12
- Haftalar
- 35
- İşlemler
- 119
- Kazanç
- 94%
- Kâr faktörü
- 1.58
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 1 134%
- Aboneler
- 43
- Haftalar
- 41
- İşlemler
- 1431
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 6.26
- Maks. düşüş
- 28%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.