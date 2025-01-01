SinyallerBölümler
Sinyaller / Cuanin AUDCAD 1
404

Ne yazık ki, Cuanin AUDCAD 1 sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Yusuf Al Rasyid Dahlan kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:

Cuanin AUDCAD
Büyüme
5%
Aboneler
0
Haftalar
9
İşlemler
52
Kazanç
69%
Kâr faktörü
1.88
Maks. düşüş
14%
Nasdaq Arbitrage
Büyüme
9%
Aboneler
0
Haftalar
1
İşlemler
22
Kazanç
54%
Kâr faktörü
1.19
Maks. düşüş
44%
Cuanin AUDCAD 3
Büyüme
9%
Aboneler
0
Haftalar
3
İşlemler
20
Kazanç
85%
Kâr faktörü
271.72
Maks. düşüş
1%
Cuanin AUDCAD 2
Büyüme
9%
Aboneler
0
Haftalar
3
İşlemler
21
Kazanç
85%
Kâr faktörü
55.20
Maks. düşüş
1%
UpTrend Fund
Büyüme
9%
Aboneler
0
Haftalar
12
İşlemler
142
Kazanç
51%
Kâr faktörü
1.07
Maks. düşüş
42%
Cuanin Arbitrage
Büyüme
87%
Aboneler
0
Haftalar
57
İşlemler
412
Kazanç
50%
Kâr faktörü
1.09
Maks. düşüş
65%
Cuanin Arbitrage 2
Büyüme
68%
Aboneler
0
Haftalar
51
İşlemler
409
Kazanç
50%
Kâr faktörü
1.10
Maks. düşüş
60%

Veya diğer MetaTrader 5 sinyalleri arasından seçim yapın:

Deux ex machina
Büyüme
4 968%
Aboneler
3
Haftalar
229
İşlemler
1354
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
361%
Aboneler
29
Haftalar
120
İşlemler
983
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.56
Maks. düşüş
26%
Low risk trading version 3
Büyüme
2 686%
Aboneler
6
Haftalar
38
İşlemler
1824
Kazanç
51%
Kâr faktörü
1.75
Maks. düşüş
46%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
141%
Aboneler
24
Haftalar
49
İşlemler
166
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.50
Maks. düşüş
22%
Reo
Büyüme
412%
Aboneler
111
Haftalar
56
İşlemler
440
Kazanç
87%
Kâr faktörü
2.32
Maks. düşüş
39%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 655%
Aboneler
15
Haftalar
223
İşlemler
14267
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
54%
NoPain MT5
Büyüme
1 535%
Aboneler
72
Haftalar
204
İşlemler
5452
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 454%
Aboneler
80
Haftalar
84
İşlemler
1247
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.30
Maks. düşüş
32%
Daily Gold Sniper
Büyüme
304%
Aboneler
12
Haftalar
35
İşlemler
119
Kazanç
94%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
34%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 134%
Aboneler
43
Haftalar
41
İşlemler
1431
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.26
Maks. düşüş
28%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2207 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.