İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
En iyi işlem:
93.35 USD
En kötü işlem:
-36.50 USD
Brüt kâr:
165.99 USD (241 002 pips)
Brüt zarar:
-85.83 USD (66 818 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (66.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.35 USD (1)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
68.77%
Maks. mevduat yükü:
11.98%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
8.02 USD
Ortalama kâr:
41.50 USD
Ortalama zarar:
-14.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-32.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.50 USD (1)
Aylık büyüme:
8.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.39 USD
Maksimum:
36.50 USD (3.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.42% (36.50 USD)
Varlığa göre:
2.37% (23.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|3
|GBPJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|147
|BTCUSD
|13
|ETHUSD
|-44
|GBPJPY
|-36
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|148K
|BTCUSD
|42K
|ETHUSD
|-15K
|GBPJPY
|-352
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +93.35 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +66.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
TitanFX-02
|0.00 × 2
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
Exness-Real17
|0.10 × 589
XMTrading-Real 12
|0.40 × 72
Exness-Real18
|1.56 × 99
Exness-Real16
|3.54 × 13
HFMarketsSV-Live Server 3
|6.53 × 17
VTMarkets-Live
|7.00 × 7
Exness-Real9
|9.02 × 312
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
100%
10
40%
69%
1.93
8.02
USD
USD
3%
1:200