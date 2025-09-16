SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Easy Investment
Bintang Susanto Wahyudi

Easy Investment

Bintang Susanto Wahyudi
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 105%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
244
Kârla kapanan işlemler:
203 (83.19%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (16.80%)
En iyi işlem:
1 753.00 USD
En kötü işlem:
-1 938.00 USD
Brüt kâr:
23 160.15 USD (58 304 pips)
Brüt zarar:
-16 722.80 USD (40 852 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (1 469.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 323.00 USD (19)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
38.53%
Maks. mevduat yükü:
15.01%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
170 (69.67%)
Satış işlemleri:
74 (30.33%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
26.38 USD
Ortalama kâr:
114.09 USD
Ortalama zarar:
-407.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 869.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 978.30 USD (3)
Aylık büyüme:
99.49%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.50 USD
Maksimum:
3 978.30 USD (34.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.20% (1 938.00 USD)
Varlığa göre:
33.39% (4 981.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 244
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 753.00 USD
En kötü işlem: -1 938 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 469.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 869.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.10 11:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 07:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 01:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
