- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
53 (74.64%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (25.35%)
En iyi işlem:
4.02 USD
En kötü işlem:
-3.69 USD
Brüt kâr:
33.36 USD (3 310 pips)
Brüt zarar:
-15.28 USD (1 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (4.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.84 USD (2)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
1.73%
Maks. mevduat yükü:
79.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
3.25
Alış işlemleri:
38 (53.52%)
Satış işlemleri:
33 (46.48%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
0.63 USD
Ortalama zarar:
-0.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.56 USD (3)
Aylık büyüme:
32.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.56 USD (7.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.38% (5.56 USD)
Varlığa göre:
31.93% (22.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.02 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
LOWRISK XAUUSD BREAKOUT
MIN R$ 50
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
USD
73
USD
USD
2
100%
71
74%
2%
2.18
0.25
USD
USD
32%
1:500