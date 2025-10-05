SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goldreaper
Yuji Nishio

Goldreaper

Yuji Nishio
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
0%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
193
Kârla kapanan işlemler:
128 (66.32%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (33.68%)
En iyi işlem:
90 089.00 JPY
En kötü işlem:
-63 379.00 JPY
Brüt kâr:
965 778.00 JPY (80 639 pips)
Brüt zarar:
-485 063.00 JPY (44 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (81 321.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
224 476.00 JPY (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
132 (68.39%)
Satış işlemleri:
61 (31.61%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
2 490.75 JPY
Ortalama kâr:
7 545.14 JPY
Ortalama zarar:
-7 462.51 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-156 195.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-156 195.00 JPY (7)
Aylık büyüme:
42.42%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 474.00 JPY
Maksimum:
156 195.00 JPY (16.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 193
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90 089.00 JPY
En kötü işlem: -63 379 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +81 321.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -156 195.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Running Gold risk per trade

NO martingale

SL on each trade

İnceleme yok
2025.10.05 07:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 07:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 07:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 07:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.15 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
