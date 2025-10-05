- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
193
Kârla kapanan işlemler:
128 (66.32%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (33.68%)
En iyi işlem:
90 089.00 JPY
En kötü işlem:
-63 379.00 JPY
Brüt kâr:
965 778.00 JPY (80 639 pips)
Brüt zarar:
-485 063.00 JPY (44 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (81 321.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
224 476.00 JPY (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
132 (68.39%)
Satış işlemleri:
61 (31.61%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
2 490.75 JPY
Ortalama kâr:
7 545.14 JPY
Ortalama zarar:
-7 462.51 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-156 195.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-156 195.00 JPY (7)
Aylık büyüme:
42.42%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 474.00 JPY
Maksimum:
156 195.00 JPY (16.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|193
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +90 089.00 JPY
En kötü işlem: -63 379 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +81 321.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -156 195.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Running Gold risk per trade
NO martingale
SL on each trade
İnceleme yok