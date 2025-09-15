SinyallerBölümler
Fakar Suhartami Pratama

Goat V2 Seccio

Fakar Suhartami Pratama
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3333 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 51%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
359
Kârla kapanan işlemler:
235 (65.45%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (34.54%)
En iyi işlem:
53.15 USD
En kötü işlem:
-37.32 USD
Brüt kâr:
825.29 USD (481 700 pips)
Brüt zarar:
-592.63 USD (416 584 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (11.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.77 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
3.52%
Maks. mevduat yükü:
178.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.25
Alış işlemleri:
191 (53.20%)
Satış işlemleri:
168 (46.80%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
3.51 USD
Ortalama zarar:
-4.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-94.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.90 USD (6)
Aylık büyüme:
26.34%
Yıllık tahmin:
319.56%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
103.60 USD (15.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.94% (103.49 USD)
Varlığa göre:
76.70% (502.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 359
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 233
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 65K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.15 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +11.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -94.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
v2
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.