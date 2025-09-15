- Büyüme
İşlemler:
359
Kârla kapanan işlemler:
235 (65.45%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (34.54%)
En iyi işlem:
53.15 USD
En kötü işlem:
-37.32 USD
Brüt kâr:
825.29 USD (481 700 pips)
Brüt zarar:
-592.63 USD (416 584 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (11.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.77 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
3.52%
Maks. mevduat yükü:
178.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.25
Alış işlemleri:
191 (53.20%)
Satış işlemleri:
168 (46.80%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
3.51 USD
Ortalama zarar:
-4.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-94.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.90 USD (6)
Aylık büyüme:
26.34%
Yıllık tahmin:
319.56%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
103.60 USD (15.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.94% (103.49 USD)
Varlığa göre:
76.70% (502.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|233
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|65K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.15 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +11.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -94.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
v2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 3333 USD
51%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
12
99%
359
65%
4%
1.39
0.65
USD
USD
77%
1:500