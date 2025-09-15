- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
932
Kârla kapanan işlemler:
740 (79.39%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (20.60%)
En iyi işlem:
11.47 USD
En kötü işlem:
-13.16 USD
Brüt kâr:
1 103.39 USD (118 826 pips)
Brüt zarar:
-372.74 USD (37 545 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (47.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.52 USD (51)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
21.21%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
224
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
10.15
Alış işlemleri:
386 (41.42%)
Satış işlemleri:
546 (58.58%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
1.49 USD
Ortalama zarar:
-1.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-72.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.01 USD (8)
Aylık büyüme:
126.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.35 USD
Maksimum:
72.01 USD (10.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.93% (72.01 USD)
Varlığa göre:
46.04% (461.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|199
|EURJPY
|151
|GBPUSD
|144
|EURUSD
|139
|XAUUSD
|89
|USDCHF
|76
|NZDUSD
|59
|AUDUSD
|57
|EURGBP
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|157
|EURJPY
|104
|GBPUSD
|145
|EURUSD
|141
|XAUUSD
|-8
|USDCHF
|98
|NZDUSD
|36
|AUDUSD
|35
|EURGBP
|23
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|20K
|EURJPY
|15K
|GBPUSD
|14K
|EURUSD
|14K
|XAUUSD
|1K
|USDCHF
|7.7K
|NZDUSD
|3.6K
|AUDUSD
|3.5K
|EURGBP
|1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.47 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +47.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
RoboForex-ProCent-5
|0.27 × 64
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.53 × 506
|
RoboForex-Pro-4
|1.55 × 2030
|
RoboForex-Pro-5
|1.69 × 2800
|
RoboForex-Pro-6
|1.86 × 1523
|
VantageInternational-Live 9
|3.67 × 207
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.95 × 653
|
RoboForex-Pro-3
|5.01 × 80
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Scalping 8 pares
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 500 USD
122%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
5
100%
932
79%
100%
2.96
0.78
USD
USD
46%
1:500