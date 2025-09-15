SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Super
Jorge Albertano Luviano

Super

Jorge Albertano Luviano
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 122%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
932
Kârla kapanan işlemler:
740 (79.39%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (20.60%)
En iyi işlem:
11.47 USD
En kötü işlem:
-13.16 USD
Brüt kâr:
1 103.39 USD (118 826 pips)
Brüt zarar:
-372.74 USD (37 545 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (47.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.52 USD (51)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
21.21%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
224
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
10.15
Alış işlemleri:
386 (41.42%)
Satış işlemleri:
546 (58.58%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
1.49 USD
Ortalama zarar:
-1.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-72.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.01 USD (8)
Aylık büyüme:
126.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.35 USD
Maksimum:
72.01 USD (10.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.93% (72.01 USD)
Varlığa göre:
46.04% (461.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 199
EURJPY 151
GBPUSD 144
EURUSD 139
XAUUSD 89
USDCHF 76
NZDUSD 59
AUDUSD 57
EURGBP 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 157
EURJPY 104
GBPUSD 145
EURUSD 141
XAUUSD -8
USDCHF 98
NZDUSD 36
AUDUSD 35
EURGBP 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 20K
EURJPY 15K
GBPUSD 14K
EURUSD 14K
XAUUSD 1K
USDCHF 7.7K
NZDUSD 3.6K
AUDUSD 3.5K
EURGBP 1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.47 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +47.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.27 × 64
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.53 × 506
RoboForex-Pro-4
1.55 × 2030
RoboForex-Pro-5
1.69 × 2800
RoboForex-Pro-6
1.86 × 1523
VantageInternational-Live 9
3.67 × 207
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.95 × 653
RoboForex-Pro-3
5.01 × 80
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Scalping 8 pares
İnceleme yok
2025.09.29 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 12:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Super
Ayda 500 USD
122%
0
0
USD
1.3K
USD
5
100%
932
79%
100%
2.96
0.78
USD
46%
1:500
