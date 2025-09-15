- Büyüme
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
42 (62.68%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (37.31%)
En iyi işlem:
15.35 USD
En kötü işlem:
-30.10 USD
Brüt kâr:
207.50 USD (20 980 pips)
Brüt zarar:
-164.19 USD (14 753 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (56.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.17 USD (13)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
28 (41.79%)
Satış işlemleri:
39 (58.21%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
4.94 USD
Ortalama zarar:
-6.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-49.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.06 USD (5)
Aylık büyüme:
8.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
53.21 USD (9.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.31% (53.21 USD)
Varlığa göre:
17.13% (95.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|43
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.35 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +56.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
You can subscribe to the signal at any time you want.
Minimum deposit is equal to the Asset at the time you subscribe to the signal.
Those who want *2 and *3, i.e.
the Asset at the time of subscription* multiples.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
543
USD
USD
2
100%
67
62%
100%
1.26
0.65
USD
USD
17%
1:500