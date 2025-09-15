SinyallerBölümler
Moises Crespin Lebron

DOW JONES

Moises Crespin Lebron
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 23%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
361
Kârla kapanan işlemler:
269 (74.51%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (25.48%)
En iyi işlem:
12.02 USD
En kötü işlem:
-11.20 USD
Brüt kâr:
416.19 USD (115 057 pips)
Brüt zarar:
-183.93 USD (57 757 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (45.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.48 USD (24)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
53.81%
Maks. mevduat yükü:
23.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
6.08
Alış işlemleri:
156 (43.21%)
Satış işlemleri:
205 (56.79%)
Kâr faktörü:
2.26
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
1.55 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-16.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.40 USD (4)
Aylık büyüme:
22.31%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.36 USD
Maksimum:
38.22 USD (3.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.65% (38.22 USD)
Varlığa göre:
12.56% (152.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.US30Cash 332
.USTECHCash 11
.DE40Cash 8
EURUSD 4
USDJPY 4
.US500Cash 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.US30Cash 229
.USTECHCash 0
.DE40Cash 0
EURUSD 6
USDJPY -2
.US500Cash 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.US30Cash 57K
.USTECHCash 259
.DE40Cash -80
EURUSD 279
USDJPY -285
.US500Cash -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.02 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +45.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
FXOpen-ECN Live Server
0.15 × 34
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 27
ICMarketsSC-Live15
0.18 × 60
ICMarketsSC-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.27 × 15
TitanFX-04
0.27 × 22
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
Tickmill-Live08
0.45 × 22
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
GoMarkets-Real 1
0.50 × 217
ICMarketsSC-Live06
0.51 × 271
101 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.15 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
