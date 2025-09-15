- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
361
Kârla kapanan işlemler:
269 (74.51%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (25.48%)
En iyi işlem:
12.02 USD
En kötü işlem:
-11.20 USD
Brüt kâr:
416.19 USD (115 057 pips)
Brüt zarar:
-183.93 USD (57 757 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (45.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.48 USD (24)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
53.81%
Maks. mevduat yükü:
23.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
6.08
Alış işlemleri:
156 (43.21%)
Satış işlemleri:
205 (56.79%)
Kâr faktörü:
2.26
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
1.55 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-16.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.40 USD (4)
Aylık büyüme:
22.31%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.36 USD
Maksimum:
38.22 USD (3.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.65% (38.22 USD)
Varlığa göre:
12.56% (152.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|332
|.USTECHCash
|11
|.DE40Cash
|8
|EURUSD
|4
|USDJPY
|4
|.US500Cash
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.US30Cash
|229
|.USTECHCash
|0
|.DE40Cash
|0
|EURUSD
|6
|USDJPY
|-2
|.US500Cash
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.US30Cash
|57K
|.USTECHCash
|259
|.DE40Cash
|-80
|EURUSD
|279
|USDJPY
|-285
|.US500Cash
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.02 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +45.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.15 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|0.15 × 27
|
ICMarketsSC-Live15
|0.18 × 60
|
ICMarketsSC-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live31
|0.27 × 15
|
TitanFX-04
|0.27 × 22
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
|
GoMarkets-Real 1
|0.50 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|0.51 × 271
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
23%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
94%
361
74%
54%
2.26
0.64
USD
USD
13%
1:500