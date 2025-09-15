SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The Disciplined Trader
Md Nasir Uddin

The Disciplined Trader

Md Nasir Uddin
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
154 (91.12%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (8.88%)
En iyi işlem:
14.84 USD
En kötü işlem:
-75.24 USD
Brüt kâr:
290.74 USD (785 946 pips)
Brüt zarar:
-247.06 USD (678 841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (101.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.27 USD (64)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
88.45%
Maks. mevduat yükü:
22.49%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
120 (71.01%)
Satış işlemleri:
49 (28.99%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
1.89 USD
Ortalama zarar:
-16.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-209.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-209.83 USD (5)
Aylık büyüme:
11.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
105.10 USD
Maksimum:
215.38 USD (40.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.38% (215.38 USD)
Varlığa göre:
44.08% (206.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 81
BTCUSD 59
USOIL 22
ETHUSD 5
USDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -14
BTCUSD 26
USOIL 24
ETHUSD 5
USDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -21K
BTCUSD 121K
USOIL 1.2K
ETHUSD 5.4K
USDJPY 286
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.84 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +101.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -209.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.75 × 4
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 17:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
The Disciplined Trader
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
398
USD
2
0%
169
91%
88%
1.17
0.26
USD
45%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.