Nan Wang

AAA666

Nan Wang
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -28%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
704
Kârla kapanan işlemler:
462 (65.62%)
Zararla kapanan işlemler:
242 (34.38%)
En iyi işlem:
103.01 USD
En kötü işlem:
-334.01 USD
Brüt kâr:
2 387.29 USD (218 219 pips)
Brüt zarar:
-2 770.95 USD (344 042 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (18.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
172.19 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
68.39%
Maks. mevduat yükü:
36.22%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
520 (73.86%)
Satış işlemleri:
184 (26.14%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.54 USD
Ortalama kâr:
5.17 USD
Ortalama zarar:
-11.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-23.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-354.11 USD (4)
Aylık büyüme:
-58.20%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
383.66 USD
Maksimum:
768.04 USD (128.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.23% (768.04 USD)
Varlığa göre:
76.50% (806.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 576
CHCUSD 117
HK50 4
NZDUSD 3
GBPUSD 2
XAGUSD 1
USDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 247
CHCUSD -619
HK50 6
NZDUSD -6
GBPUSD -8
XAGUSD -3
USDCAD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 10K
CHCUSD -140K
HK50 4.3K
NZDUSD -266
GBPUSD -193
XAGUSD -139
USDCAD -21
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +103.01 USD
En kötü işlem: -334 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +18.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 76
İnceleme yok
2025.10.13 02:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
High current drawdown in 67% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 07:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 23:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AAA666
Ayda 40 USD
-28%
0
0
USD
763
USD
9
68%
704
65%
68%
0.86
-0.54
USD
77%
1:500
