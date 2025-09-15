SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Macro 11447
Luis Fernando Campos Machado

Macro 11447

Luis Fernando Campos Machado
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
Bybit-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
143
Kârla kapanan işlemler:
62 (43.35%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (56.64%)
En iyi işlem:
13.63 UST
En kötü işlem:
-7.92 UST
Brüt kâr:
318.46 UST (31 978 pips)
Brüt zarar:
-287.37 UST (27 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (37.73 UST)
Maksimum ardışık kâr:
40.35 UST (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
27.82%
Maks. mevduat yükü:
35.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
107 (74.83%)
Satış işlemleri:
36 (25.17%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.22 UST
Ortalama kâr:
5.14 UST
Ortalama zarar:
-3.55 UST
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-23.34 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-23.34 UST (6)
Aylık büyüme:
37.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.51 UST
Maksimum:
52.22 UST (30.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.02% (52.10 UST)
Varlığa göre:
8.71% (13.96 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 31
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.63 UST
En kötü işlem: -8 UST
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +37.73 UST
Maksimum ardışık zarar: -23.34 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 10:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 09:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 01:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 14:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 20:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 20:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 19:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 12:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 12:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 08:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 08:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 03:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 01:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 01:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Macro 11447
Ayda 3000 USD
38%
0
0
USD
200
UST
2
100%
143
43%
28%
1.10
0.22
UST
30%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.