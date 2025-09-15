SinyallerBölümler
Dmitriy Arabkin

Galchiha

Dmitriy Arabkin
0 inceleme
126 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -64%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
174
Kârla kapanan işlemler:
105 (60.34%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (39.66%)
En iyi işlem:
15 798.16 RUB
En kötü işlem:
-9 980.82 RUB
Brüt kâr:
117 241.11 RUB (34 390 pips)
Brüt zarar:
-93 882.05 RUB (43 415 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3 837.94 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
19 046.99 RUB (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.02%
Maks. mevduat yükü:
122.88%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.83
Alış işlemleri:
99 (56.90%)
Satış işlemleri:
75 (43.10%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
134.25 RUB
Ortalama kâr:
1 116.58 RUB
Ortalama zarar:
-1 360.61 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-10 643.76 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-12 263.45 RUB (6)
Aylık büyüme:
45.20%
Yıllık tahmin:
548.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18 240.03 RUB
Maksimum:
28 056.04 RUB (218.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.19% (27 594.87 RUB)
Varlığa göre:
21.57% (9 794.42 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 155
USDJPYrfd 18
USDRUBrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd 291
USDJPYrfd 113
USDRUBrfd -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd -1.1K
USDJPYrfd 2.3K
USDRUBrfd -10K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15 798.16 RUB
En kötü işlem: -9 981 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3 837.94 RUB
Maksimum ardışık zarar: -10 643.76 RUB

Торговля основными парами
İnceleme yok
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 02:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 02:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 12:45
Trading operations on the account were performed for only 88 days. This comprises 10.14% of days out of the 868 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 11:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.15 11:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 11:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
