Ran Wen Zhu

ZHUranwen168

Ran Wen Zhu
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -56%
ICMarketsSC-Live11
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
232
Kârla kapanan işlemler:
139 (59.91%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (40.09%)
En iyi işlem:
88.50 USD
En kötü işlem:
-53.40 USD
Brüt kâr:
1 026.54 USD (296 273 pips)
Brüt zarar:
-975.75 USD (403 590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (53.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.44 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
74.94%
Maks. mevduat yükü:
129.11%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
117 (50.43%)
Satış işlemleri:
115 (49.57%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
7.39 USD
Ortalama zarar:
-10.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-114.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.10 USD (8)
Aylık büyüme:
-55.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
285.33 USD (65.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.20% (285.33 USD)
Varlığa göre:
53.13% (151.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 152
XTIUSD 32
HK50 19
US500 16
BTCUSD 12
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 101
XTIUSD -44
HK50 -75
US500 103
BTCUSD -26
EURUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
XTIUSD -91
HK50 -59K
US500 11K
BTCUSD -70K
EURUSD -262
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +88.50 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +53.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2299
ICMarketsSC-Live09
0.39 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.47 × 30
ICMarketsSC-Live08
0.82 × 114
Tickmill-Live02
0.84 × 19
Exness-Real16
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1204
ICMarketsSC-Live11
1.21 × 566
ICMarketsSC-Live07
1.30 × 827
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
ICMarketsSC-Live23
1.48 × 56
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.07 × 331
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 347
Axi-US02-Live
2.45 × 20
Tickmill-Live08
3.10 × 108
38 daha fazla...
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.