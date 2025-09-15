Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live10 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.29 × 2299 ICMarketsSC-Live09 0.39 × 41 ICMarketsSC-Live19 0.47 × 30 ICMarketsSC-Live08 0.82 × 114 Tickmill-Live02 0.84 × 19 Exness-Real16 1.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN 1.00 × 1 VantageInternational-Live 4 1.00 × 5 ICMarketsSC-Live04 1.16 × 1204 ICMarketsSC-Live11 1.21 × 566 ICMarketsSC-Live07 1.30 × 827 ICMarketsSC-Live20 1.34 × 65 ICMarketsSC-Live23 1.48 × 56 Axi-US06-Live 1.56 × 16 Exness-Real14 1.86 × 7 ICMarkets-Live19 2.00 × 1 Pepperstone-Edge01 2.07 × 331 ICMarketsSC-Live24 2.22 × 347 Axi-US02-Live 2.45 × 20 Tickmill-Live08 3.10 × 108 38 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya