- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
232
Kârla kapanan işlemler:
139 (59.91%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (40.09%)
En iyi işlem:
88.50 USD
En kötü işlem:
-53.40 USD
Brüt kâr:
1 026.54 USD (296 273 pips)
Brüt zarar:
-975.75 USD (403 590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (53.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.44 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
74.94%
Maks. mevduat yükü:
129.11%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
117 (50.43%)
Satış işlemleri:
115 (49.57%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
7.39 USD
Ortalama zarar:
-10.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-114.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.10 USD (8)
Aylık büyüme:
-55.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
285.33 USD (65.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.20% (285.33 USD)
Varlığa göre:
53.13% (151.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|XTIUSD
|32
|HK50
|19
|US500
|16
|BTCUSD
|12
|EURUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|101
|XTIUSD
|-44
|HK50
|-75
|US500
|103
|BTCUSD
|-26
|EURUSD
|-8
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|XTIUSD
|-91
|HK50
|-59K
|US500
|11K
|BTCUSD
|-70K
|EURUSD
|-262
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +88.50 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +53.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
