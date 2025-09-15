SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dm222
Boyu Ding

Dm222

Boyu Ding
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Pepperstone-Edge03
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 792
Kârla kapanan işlemler:
1 327 (74.05%)
Zararla kapanan işlemler:
465 (25.95%)
En iyi işlem:
260.46 AUD
En kötü işlem:
-184.50 AUD
Brüt kâr:
5 955.14 AUD (164 846 pips)
Brüt zarar:
-5 472.36 AUD (126 263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (149.71 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
283.21 AUD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.50%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
906 (50.56%)
Satış işlemleri:
886 (49.44%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.27 AUD
Ortalama kâr:
4.49 AUD
Ortalama zarar:
-11.77 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-1 672.05 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 672.05 AUD (46)
Aylık büyüme:
-6.84%
Yıllık tahmin:
-83.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
3 312.25 AUD (32.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.97% (3 312.25 AUD)
Varlığa göre:
49.40% (3 759.04 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 447
EURUSD 382
USDJPY 378
GBPUSD 278
AUDNZD 231
AUDCAD 76
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 663
EURUSD 248
USDJPY 64
GBPUSD -10
AUDNZD -456
AUDCAD -142
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 5.3K
EURUSD 23K
USDJPY 15K
GBPUSD 1.5K
AUDNZD -4.5K
AUDCAD -1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +260.46 AUD
En kötü işlem: -185 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 46
Maksimum ardışık kâr: +149.71 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1 672.05 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
FBS-Real-6
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
Armada-Live
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 35
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
Activtrades-2
0.00 × 4
RoboForex-Demo
0.00 × 3
TurnkeyFX-Live
0.09 × 11
Activtrades-Demo
0.18 × 22
ICMarkets-Live16
0.29 × 7
EuromarketFX-Live
0.31 × 401
ForexMart-RealServer
0.33 × 24
XM.COM-Real 17
0.35 × 117
ICMarkets-Live04
0.37 × 599
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.52 × 50
Alpari-ECN-Live
0.56 × 16
ViproMarkets-Live
0.58 × 33
Tickmill-Live02
0.65 × 48
QTrade-5
0.67 × 3
ICMarkets-Live08
0.67 × 18
Pepperstone-Edge04
0.68 × 3366
201 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 05:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dm222
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
14K
AUD
14
100%
1 792
74%
100%
1.08
0.27
AUD
49%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.