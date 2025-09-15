- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 792
Kârla kapanan işlemler:
1 327 (74.05%)
Zararla kapanan işlemler:
465 (25.95%)
En iyi işlem:
260.46 AUD
En kötü işlem:
-184.50 AUD
Brüt kâr:
5 955.14 AUD (164 846 pips)
Brüt zarar:
-5 472.36 AUD (126 263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (149.71 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
283.21 AUD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.50%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
906 (50.56%)
Satış işlemleri:
886 (49.44%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.27 AUD
Ortalama kâr:
4.49 AUD
Ortalama zarar:
-11.77 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-1 672.05 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 672.05 AUD (46)
Aylık büyüme:
-6.84%
Yıllık tahmin:
-83.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
3 312.25 AUD (32.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.97% (3 312.25 AUD)
Varlığa göre:
49.40% (3 759.04 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|447
|EURUSD
|382
|USDJPY
|378
|GBPUSD
|278
|AUDNZD
|231
|AUDCAD
|76
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|663
|EURUSD
|248
|USDJPY
|64
|GBPUSD
|-10
|AUDNZD
|-456
|AUDCAD
|-142
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|5.3K
|EURUSD
|23K
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|1.5K
|AUDNZD
|-4.5K
|AUDCAD
|-1.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +260.46 AUD
En kötü işlem: -185 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 46
Maksimum ardışık kâr: +149.71 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1 672.05 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
LCG-Live
|0.00 × 1
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 35
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
Activtrades-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Demo
|0.00 × 3
|
TurnkeyFX-Live
|0.09 × 11
|
Activtrades-Demo
|0.18 × 22
|
ICMarkets-Live16
|0.29 × 7
|
EuromarketFX-Live
|0.31 × 401
|
ForexMart-RealServer
|0.33 × 24
|
XM.COM-Real 17
|0.35 × 117
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 599
|
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
|
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.52 × 50
|
Alpari-ECN-Live
|0.56 × 16
|
ViproMarkets-Live
|0.58 × 33
|
Tickmill-Live02
|0.65 × 48
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.67 × 18
|
Pepperstone-Edge04
|0.68 × 3366
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
14K
AUD
AUD
14
100%
1 792
74%
100%
1.08
0.27
AUD
AUD
49%
1:500